Trump vuelve a “tuitear” desde su página web

El expresidente Donald Trump dio a conocer su nueva “plataforma” de mensajería, pero se trata de un sistema simple: una página web programada con mensajes independientes.

No es la llamada “red social” que supuestamente lanzaría, pero permite compartir los mensajes en Twitter y Facebook, además de darles “like”.

“Desde el escritorio de Donald J. Trump” es el titulo del espacio, identificado como “desk” en el menú principal de la página web.

Las personas que estén interesadas en saber cuándo se publica un nuevo mensaje pueden proporcionar su correo electrónico y su número telefónico, donde les llegará un aviso.

A diferencia de los incendiarios tuits que el expresidente publicaba, los mensajes son una versión corta de sus recientes posturas a distintos temas, como su reciente crítica a la congresista Liz Cheney (Wyoming).

“Ella es tan baja que su única oportunidad sería si un gran número de personas se enfrentaran a ella, lo que, con suerte, no sucederá”, dijo el exmandatario. “Nunca les gustó mucho, ¡pero yo digo que nunca volverá a presentarse a las elecciones de Wyoming!”

Cheney fue de las pocas republicanas que alzó la voz en contra del expresidente Trump en el Congreso.

