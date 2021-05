Caitlyn Jenner dice que las niñas trans no deberían competir en deportes femeninos

Caitlyn Jenner, quien se declaró mujer trans en 2015 y es ex medallista de oro olímpica, dice que se opone a que las niñas trans participen en deportes femeninos.

En declaraciones para TMZ se le pidió a la candidata a gobernadora republicana de California que ofreciera su opinión sobre la legislación que prohíbe que las niñas que son trans puedan practicar deportes de niñas en la escuela.

“Se trata de ser justo. Por eso me opongo a que los niños biológicos que son trans compitan con equipos de niñas. No es justo”, expresó en la breve entrevista para el medio.

Como mujer transexual y ex atleta, sus palabras podrían tener peso para muchos, sin embargo, Jenner reafirmó lo que dijo a TMZ en su cuenta de Twitter.

“No esperaba que me preguntaran esto, pero tengo claro cuál es mi posición. Es una cuestión de justicia y debemos proteger los deportes de niñas en nuestras escuelas”, tuiteó.

I didn’t expect to get asked this on my Saturday morning coffee run, but I’m clear about where I stand. It’s an issue of fairness and we need to protect girls’ sports in our schools.https://t.co/YODLDQ3csP

— Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) May 1, 2021