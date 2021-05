Keishla Rodríguez tenía tatuaje en honor a Félix Verdejo en su espalda; boxeador enfrenta cargos por matarla y lanzarla de puente en Puerto Rico

Keishla Rodríguez Ortiz, la joven embarazada de Félix Verdejo en Puerto Rico que habría sido asesinada por el propio boxeador, tenía en la parte alta de su espalda un tatuaje de un diamante como aparente prueba de su amor por el púgil.

En el mundo del deporte, a Verdejo, de 27 años, se le conocía como “El Diamante” por su potencial deportivo.

Bereliz, la propia hermana de Rodríguez, quien habría sido asesinada por Verdejo y lanzada por un puente en la zona metropolitana de la isla, compartió una foto de ella en la que se ve claramente el diseño de un diamante.

En la imagen que Bereliz compartió en una de sus historias en Instagram se ve a Keishla sentada de espaldas y su cabello de lado dejando ver el diamante.

Un mensaje que acompaña la foto lee: “Ella nunca pudo ver que el diamante era ella”.

El mismo tatuaje habría sido la clave para que la familia identificara en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) el cuerpo sin vida de Keishla, que fue hallado flotando en la laguna San José el sábado luego de haber sido reportada desaparecida el jueves, el mismo día en que la mataron.

Keishla’s sister posted this today on her IG. The 💎 tattoo on Keishla’s back is Verdejo’s logo. This is how her family was able to identify her. This is just too much 😞😭

Translation: she could never see that the diamond was her pic.twitter.com/NuC4h10RNb

— Raging Babe (@RagingBabe) May 2, 2021