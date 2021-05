Kim Kardashian se pronuncia ante las manifestaciones de Colombia y alborotó las redes

Colombia lleva una semana de manifestaciones y en este contexto, muchas personalidades a nivel mundial se han solidarizado con la situación actual que atraviesa el país a través de sus redes sociales.

Una de las que sorprendió al pronunciarse sobre el tema y que hasta provocó su Trending Topic fue la multimillonaria Kim Kardashian quien retuiteó información que hace referencia a la difícil situación sociopolítica que enfrenta el país por cuenta de la reforma tributaria y el rechazo al gobierno del presidente Iván Duque.

“Por favor no ignorar este post antes de compartirlo en tus redes sociales. Necesitamos la mayor atención e intervención internacional posible”, dice la publicación que Kim reposteó.

Please do not scroll past these without sharing on your socials. We need as much international attention and intervention as possible#SOSCOLOMBIA pic.twitter.com/RFfs8pBTzi

— FELIPE (@felipemnzp) May 4, 2021