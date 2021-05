¡Sorprendente! el pitcher dominicano Huascar Ynoa despachó un tremendo Grand Slam

El dominicano Huascar Ynoa despachó un Grand Slam para aportar en la victoria de los Bravos Atlanta, que se impusieron 6-1 ante los Nacionales de Washington. El lanzador también mostró solidez en el montículo y completó siete episodios sin mayores contratiempos.

Al primer pitcheo de Taneer Rainey, el dominicano conectó el estacazo que mandó la pelota a 427 pies de distancia del home en el sexto episodio. El lanzador, que se gozó su batazo, extendió su brazo izquierdo para hacer seguimiento a la bola mientras viajaba por los aires.

Su Grand Slam romió una sequía de casi tres años por parte de un pitcher, una hazaña que no se lograba desde que Anthony Desclafani, lo consiguiera en 2018 para los Cincinnati Reds.

La victoria de Atlanta rompe una mala racha de cuatro partidos al hilo con derrota y al mismo tiempo detuvieron una racha positiva de los Nationals. Atlanta se ubica en la cuarta posición en la división Este de la Liga Nacional con 13-16, mientras que Washington se ubica en el segundo lugar con 12-13.

Huascar Ynoa is the first pitcher to hit a grand slam since Anthony DeSclafani in 2018. Ynoa is also the first pitcher to go deep in back to back starts since Steven Matz. He is one of those #PitchersWhoRake. #ForTheA pic.twitter.com/WUyPKNr4ju

