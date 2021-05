¡Una niña!… Chiquibaby anunció el sexo de su bebé

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

¡Una niña!… Stephanie Himonidis, Chiquibaby, anunció el sexo de su bebé. Así compartió con sus compañeros de ‘Hoy Día’, que su esposo Gerardo López y ella estaban listos para los vestiditos, las muñecas y jugar a la casita.

Desde el DownTown de Miami, donde acompañó al Chef Alefredo Orpeza a conmemorar en 5 de Mayo, la fiesta mexicana en honor a la batalla de Puebla, cocinando en un importante hotel, Chiquibaby esperaba para revelar la noticia.

A pocos minutos de terminar el show, acompañada por Adamari López, Arantxa Loizaga, Nicole Suárez, Carlos Robles y su familia desde el exterior, y luego de un conteo regresivo de 10 al 1, fue el feliz papá que lanzó el humo rosa mientras todos gritaban: “¡Es niña!”.

“Estoy súper feliz de compartir esta noticia con mi familia y gracias al equipo por este momento tan especial“, dijo emocionada Chiquibaby.

Pero el ministerio seguirá pues aún no revelarán el nombre, aunque anticiparon que tendrá que ver con el agua.

Tal como nos dijo en entrevista exclusiva, Chiquibaby y su esposo saben desde hace un buen tiempo el sexo del primer bebé que esperan, pero habían decidido esperarse un tiempo para anunciarlo… ¿Para crear intriga?, ¿rating? ¡No! porque querían que la barriguita creciera un poco más.

“Sí, claro que lo sé, tuve la opción y quise decidir que sí, pero no lo voy a revelar todavía para que se me note más la barriguita”, nos dijo en dicha entrevista, y cuando le preguntamos si era lo que había soñado, nos confirmó que sí, pero que no estaba tan segura que su esposo opinara lo mismo.

Recordemos que fue el 4 de marzo, justamente hace 2 meses y después de días de misterio, Chiquibaby compartió, en ‘Hoy Día’, la feliz noticia de que estaba esperando su primer bebé.

“Es el tiempo para mí de decirles con Gerardo que vamos a ser papá”, dijo en aquel momento, y explicó que se trataba de un embarazo buscado con mucho amor y con la ayuda de la ciencia a la que recurrieron por consejo de su doctor.

“Fue complicado porque estaba segura que quería ser mamá, pero no sabía cuándo porque mi carrera profesional ha tenido una prioridad en mi vida y eso es una realidad… Comencé a recurrir a los doctorcitos que me recomendaron y dije: ‘ya es tiempo, pase lo que pase’… Es un proceso largo, pensé en el 2019 ser mamá, y hasta ahora me tocó. Es una gran bendición porque a pesar que recurrí a la ciencia para lograrlo, creo que sin la voluntad del Señor no se me hubiera dado“, nos dijo hace unas semanas en entrevista.

Esta feliz noticia del embarazo le llegó en medio del proceso del cambio de show, entre ‘Un Nuevo Día’ y ‘Hoy Día’, sin embargo ella sintió que era parte de la vida y que, como siempre, está lista para dar lo mejor de ella a nivel profesional.

“Yo me siento muy agradecida de seguir en una compañía en la que creo mucho, creo en la visión que tienen en los medios de comunicación, estoy con ellos hace 7 años, desde que comencé con ‘Yo Soy el Artista’, al final del día estoy ahí, estoy haciendo lo que me gusta… Levantarme todas las mañanas, muchas gente pensaría que no, pero sí disfruto mucho mi trabajo cada vez que estoy en cámara hablando de lo que sea que tenga que hablar. Estoy agradecida con el hecho de estar en este proyecto, y asumo los retos tal cual“, nos dijo.

REVIVE AQUÍ LA ENTREVISTA EXCLUSIVA CON CHIQUIBABY: