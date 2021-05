Con Trout no te metas: así le reclamaron unos niños al pitcher que golpeó a su ídolo

Este miércoles los Tampa Bay Rays visitaron el Angels Stadium de Anaheim y se llevaron el triunfo con pizarra de 3 – 1 para llegar a 17 triunfos y 15 reveces en lo que va de temporada. Sin embargo, quedó una imagen anecdótica con par de fanáticos de la novena angelina y seguidores de Mike Trout.

Ryan Yarbrough entró a relevar en la tercera entrada luego de la apertura de Andrew Kittredge y realizó una actuación interesante de 4.0 entradas de solo cinco hits y una carrera limpia. Silenció los bates de lo Angels.

Y en la parte baja de la quinta entrada enfrentó a la superestrella de la casa: Mike Trout. El pitcher zurdo le pegó un pelotazo y lo envió a la primera base. Mientras el jardinero se quejaba del dolor, las cámaras de la transmisión televisiva enfocaron a dos niños, fanáticos de Trout, que le hacían burlas al pitcher.

These two Angels fans were NOT happy when Mike Trout was hit by a pitch 😂pic.twitter.com/x4As6krr96

— BroBible (@BroBible) May 6, 2021