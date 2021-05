Hijo de Alejandra Espinoza detecta cuando su mami está triste y le dice: “Mamá, vamos a sentarnos, ¿qué pasa?”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este domingo es Día de las Madres y Alejandra Espinoza participará en el especial “Latin Grammy Celebra: Ellas y su Música” (Univision), por Estados Unidos. La artista, quien disfruta ya de los ensayos, ha podido convivir con artistas a los que sigue de toda la vida y que serán los encargados de presentar el show: Thalía, Luis Fonsi y Becky G.

¿Qué tan fan eres de ellos?, ¿qué canciones son tus favoritas de ellos?

De Luis Fonsi de toda la vida mi favorita es “Quién te Dijo Eso”; de Thalía mi favorita de todos los tiempos es “Piel Morena”, y de Becky G me gusta mucho “Sin Pijama”.

Además de disfrutar la música, en esta fecha agradece sobre todo la alegría de su mamá. “A mi madre santa le agradezco todo, todo lo que ha hecho por mis hermanos y por mí, lo dedicada que es, lo feliz que es, porque la felicidad al final del día se transmite, y ella nos hizo a todos sus hijos felices, a través de ella”.

Como mamá, ¿qué es lo que más agradeces de tu hijo Matteo?

Matteo es un niño muy sensible. Se da cuenta cuando estoy a lo mejor triste o cuando estoy estresada o cuando estoy nerviosa y siempre se acerca a mí y siempre me pregunta, igualito. Es que te digo, o sea, los hijos son idénticos a los padres, igual que cuando yo lo veo así y me acerco y le digo ‘papi, vamos a sentarnos, ¿qué pasa?’.

“Cuando él me ve así, me dice ‘mamá, vamos a sentarnos, ¿qué pasa?’, ¡jajaja!, ‘¿qué tienes, por qué estás estresada?’ (¡risas!) Entonces me gusta eso, me gusta que sea atento, es un niño bien atento y se fija mucho en como me siento, me encanta obviamente cuando me chulea, cuando voy a salir a trabajar y que me arreglo, siempre lo nota, se da cuenta y eso para mí es bien importante”.

¿El día más triste de Jennifer López y Alex Rodríguez en una fotografía?