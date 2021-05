Joven hispano a prisión por abusar de niña de 12 años y amenazar a su familia con matarlos en El Bronx

Malcolm Lugo (24) fue sentenciado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña pre adolescente cuando caminaba a casa desde una bodega en El Bronx, un escalofriante ataque a plena luz del día que fue captado en parte por cámaras de vigilancia, dijeron los fiscales el martes.

Lugo, quien tenía 20 años en el momento del ataque en agosto de 2017, huyó de Nueva York y fue capturado después de una persecución de seis semanas en un restaurante de Massachusetts donde trabajaba.

Se declaró culpable de acto sexual delictivo en primer grado el pasado mes de marzo. Además del tiempo en prisión, debe registrarse como delincuente sexual y estar sujeto a una supervisión de 20 años posterior a la liberación, dijeron los fiscales.

La videovigilancia mostró a Lugo agarrando a la niña de 12 años por la espalda cuando se dirigía a casa desde la bodega ese día y arrastrándola a un callejón. Presionó lo que la víctima creía era un arma en su cabeza y amenazó con matarla. Luego la agredió sexualmente, según los documentos judiciales citados por NBC News.

Antes de huir del lugar, Lugo le dijo a la niña que sabía dónde estaba su familia y amenazó con matarlos. Pero la menor le contó a su madre lo que sucedió cuando llegó a casa y ella llamó al 911.

El video de vigilancia del día del ataque también mostró a Lugo cambiándose y tirando su ropa, y entrando en casas de varios amigos en la ciudad mientras intentaba evadir a las autoridades. Luego huyó a Massachusetts durante semanas, donde finalmente fue atrapado y extraditado.

“El acusado siguió a una niña de 12 años, que regresaba a casa desde una tienda, y la agredió sexualmente a plena luz del día. También aterrorizó a la niña amenazándola con matarla a ella y a su familia”, resumió la fiscal de distrito de El Bronx, Darcel Clark, en un comunicado anunciando la sentencia el martes.

