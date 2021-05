Llaman “Cerda” a Carolina Sandoval por comer pastel sobre el inodoro del baño

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Si hay alguien que no teme mostrar su cotidianidad sumado a su buen sentido del humor es la exconductora de Suelta la Sopa, Carolina Sandoval. En esta oportunidad, la venezolana publicó un video en el que sale comiendo pastel a escondidas de su familia y encima del inodoro, motivo suficiente para que la llamaran “Cerda”. Además estaba leyendo el libro “50 Sombras de Gray” y también con una copa de champaña en la mano, cosa que le sumó más “picante” a las críticas que le dejaron en su cuenta de Instagram.

Quien hasta hace casi un año fuera una de las presentadoras más polémicas de la cadena Telemundo quiso hacer una parodia de el poco tiempo que las madres de hoy en día. Los hijos, el trabajo y los quehaceres del hogar hacen que sea muy complicado para aquellas que ejercen la maternidad. Por ello, se sentó con todo lo que ella haría en su tiempo libre y sin que su familia supiera en qué parte de la casa se encontraba, para así tener “unos minutos libres”.

Pero, aunque a muchos les parece graciosa, sus retractores piensas lo contrario: “En el baño, el cake. Asco”, “Todo menos el pastel en la tasa por favor, cuando vengas a Costa Rica te regalo uno de mis pasteles”, “No no no coloques el pastel en la tasa del sanitario no no no, es muy desagradable”, “Ríete que solo ahí te faltaba comer, sos un caso, un saludo”, “Parece cerda comiendo en el baño y encima con el pastel en el inodoro, desagradable a mil esta mujer”, “Y yo que iba a cenar, ya se me quitaron las ganas”, “Guácala”, “En serio que mujer tan ridícula y cochina”, fueron algunos de las fuertes críticas que se pudieron extraer de la sección de comentarios de la cuenta de Instagram de “La Venenosa”.

Ella, como es costumbre ya, hizo caso omiso a estos señalamientos pues la verdad es que, aunque estos comentarios estaban subidos de nivel, muchos otros le agradecían el buen humor. “Te entiendo perfectamente. Yo soy peor”, ¡¡¡Viiiiivaaaaa el trasnocho, el almuerzo y todo lo que compone esta mujer tan encantadora!!! Gracias por mostrar tu maravilloso interior….Bella por fuera, hermosa por dentro” y “Yooooo a ese lugarrrrrr le llamo la oficinaaaaaaaaaa jajajaja….Te amo, me haces el día después de tanto encierro por el virus”.

Justamente hace unos pocos días, la venezolana también fue criticada porque se le “escapó” una flatulencia por andar bailando sin control. Al final, todo era parte de una broma. Utilizó un efecto de gas que se usa desde la aplicación TikTok. No cabe duda que, pese a las críticas, Carolina Sandoval piensa seguir subiendo todo tipo de contenido que, aunque irrite a unos, otra gran mayoría los hace reír con sus diarias ocurrencias.

