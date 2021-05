Madre mexicana murió baleada por pandilleros en Nueva York: segundo adolescente arrestado

Second teen arrested in fatal shooting of Queens woman https://t.co/8ylsIEBmEF pic.twitter.com/VhlyisX2Wa

Benaiah Reid (19) se convirtió en el segundo adolescente arrestado y acusado del asesinato de la mexicana Gudelia Vallinas (37), baleada al quedar aparentemente atrapada en el fuego cruzado entre dos pandillas el 12 de marzo en Queens (NYC).

A principios de abril ya había sido detenido Dujuan Williams, otro presunto pandillero también de 19 años. Reid fue atrapado en Florida y extraditado a Nueva York, donde ahora enfrenta los mismos cargos que Williams: asesinato y posesión criminal de un arma, reportó New York Post.

Vallinas, empleada de limpieza, caminaba haciendo compras a una cuadra de su casa cuando un disparo la golpeó en la cabeza afuera de Woodside Houses (NYCHA), en la intersección de Broadway y 48th St. Fue declarada muerta en Elmhurst Hospital, dejando dos niños huérfanos de 9 y 11 años.

“Mi corazón no siente ningún odio hacia esas personas, porque la verdad yo no sé cómo fue su niñez o su adolescencia, no sé. A lo mejor crecieron o carecen de algo y por eso portan un arma… por eso hacen las cosas que hacen”, declaró su esposo Alfredo Vallinas a NY1 Noticias, tras conocer el arresto de Williams. Dijo estar “Tranquilo, en paz y un poco feliz porque ya agarraron a una persona, pero falta una más. El detective me aseguro que solo cuestión de tiempo”. Y así fue.

A fines de marzo, otro trabajador mexicano murió baleado en NYC, en un aparente intento de robo en Harlem. Aún no se han anunciado arrestos en ese caso.

⚠️ APPREHENDED

Wanted for a March shooting that left an innocent mother dead from a stray bullet, Benaiah Reid has been apprehended in Polk County, Florida by the @USMarshalsHQ Florida/Caribbean Regional Fugitive Task Force.

My thanks to everyone involved in this investigation. pic.twitter.com/xjkzIuMbXI

— Commissioner Shea (@NYPDShea) April 23, 2021