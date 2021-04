Apresan a adolescente por homicidio de madre mexicana en Queens, Nueva York

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Dujuan Williams, un joven de 19 años, fue arrestado y acusado del asesinato de la mexicana Gudelia Vallinas (37), baleada al quedar atrapada en el fuego cruzado de dos pandillas el 12 de marzo en Queens (NYC).

La madre de dos hijos caminaba haciendo compras a una cuadra de su casa cuando un disparo la golpeó en la cabeza afuera de Woodside Houses (NYCHA), en la intersección de Broadway y 48th St. Vallinas, empleada de limpieza, fue declarada muerta en Elmhurst Hospital, dejando dos niños huérfanos de 9 y 11 años.

Williams enfrenta cargos de asesinato y posesión criminal de un arma. Cámaras de seguridad cercanas capturaron el momento en que ocurrió el tiroteo. Un vecino que escuchó los disparos culpó de la violencia en la zona a la controvertida medida de reforma penal de las fianzas. Un segundo sospechoso aún está siendo solicitado por NYPD.

“Mi corazón no siente ningún odio hacia esas personas, porque la verdad yo no sé cómo fue su niñez o su adolescencia, no sé. A lo mejor crecieron o carecen de algo y por eso portan un arma… por eso hacen las cosas que hacen”, declaró su esposo Alfredo Vallinas a NY1 Noticias, tras conocer el arresto de Williams. Dijo estar “Tranquilo, en paz y un poco feliz porque ya agarraron a una persona, pero falta una más. El detective me aseguro que solo cuestión de tiempo”.

Esta semana, otro trabajador mexicano murió baleado en NYC, en un aparente intento de robo en Harlem. No se han anunciado arrestos.