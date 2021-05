Preocupación y críticas por ley que restringe el voto por correo en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, estampó este jueves su firma en una ley que cambia las normas para el voto por correo y, según sus críticos, está dirigida a “suprimir votantes” más que a asegurar la “integridad electoral”.

La ley SB-90 hace que “los floridanos puedan estar seguros de que nuestro estado seguirá siendo un líder en la integridad de la boleta electoral”, subrayó DeSantis durante la ceremonia de firma.

Aprobada a fines de abril por el Congreso de Florida, que está dominado por el Partido Republicano, la ley fue sancionada en una ceremonia celebrada en un hotel de Palm Beach (sureste del estado), sin acceso para los medios de comunicación, salvo el canal Fox News, según denunciaron cadenas como NBC.

Tanto el Partido Demócrata como organizaciones civiles denunciaron desde que se presentó el proyecto en el Congreso estatal que esta ley puede reducir la participación electoral de las minorías, las personas mayores y aquellas con discapacidades al hacerles más difícil el voto por correo.

Varias organizaciones, como la Liga de Mujeres Votantes de Florida, el Fondo “Black Voters Matters”, la Alianza de Ciudadanos Retirados de Florida, anunciaron que interpondrán una demanda judicial para impedir que la ley se aplique con el argumento de viola los derechos constitucionales de los floridanos.

Por su parte, el exfical general de EE.UU. Eric Holder dijo que los republicanos temen “que si todos pueden votar y participar en nuestra democracia, no podrán aferrarse al poder”.

El demócrata lamentó que en Florida, como también en Ohio y Texas, avanzan proyectos de ley “contra los votantes”.

“El Partido Republicano continúa demostrando que su única preocupación es mantener el poder, incluso si se produce a expensas de nuestra democracia”, señaló.

“Las luces de advertencia para la democracia en Florida están rojas, intermitentes y en llamas”, expresó la también demócrata Hillary Clinton, exsecretaria de Estado y excandidata presidencial de EE.UU.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) May 6, 2021