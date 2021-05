Padres latinos de NYC divididos sobre vacunar contra el COVID-19 a niños y adolescentes

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Convencer a la comunidad latina de Nueva York de poner el brazo para vacunarse contra el COVID-19 ha sido todo un reto para las autoridades de Salud, algo que respaldan cifras estatales que revelan que tan solo el 15.7% de la población hispana ha aceptado recibir el pinchazo. Según las cifras más recientes de vacunación del estado de Nueva York, hasta el momento se han puesto 16,395,758 de dosis de las vacunas: 47.7% de los neoyorquinos tienen ya una y 37.5% de los neoyorquinos están vacunados completamente.

Y ahora que la vacuna de Pfizer para niños desde los 12 a los 15 años está por recibir el visto formal de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA), lo que ampliaría desde la próxima semana la inmunización, actualmente disponible para mayores de 16 años, no parece haber un consenso entre padres hispanos que remen hacia la misma orilla. En Nueva York apenas 134,912 menores de 18 años han recibido al menos una dosis de la vacuna; de ellos, 59,011 menores están completamente inmunizados.

Ese es el sentir que se palpa en calles de vecindarios de amplia presencia latina en la Gran Manzana, como Corona, en Queens, donde reinan las dudas y la desinformación entre muchos, quienes no ven con buenos ojos que las vacunas se pongan a disposición de menores de edad.

Así lo manifiesta Lourdes Montoya, madre de dos niños de 13 y 14 años, a quien la sola idea de pensar en que sus hijos sean vacunados pronto con la dosis de Pfizer, la hace soltar un grito rotundo de oposición.

“No. Ay Dios mío, no. Yo no estoy de acuerdo con que si los muchachitos están sanos, jóvenes y bien, se pongan una cosa que hicieron tan rápido y que uno todavía no sabe qué efectos verdaderos tiene. Yo a mis hijos no dejo que me los toquen ni que me los pinchen ni nada”, dijo bastante convencida la madre dominicana, quien tampoco se ha puesto la vacuna, a pesar de calificar para la inyección desde hace varias semanas.

Y mientras recibía un paquete informativo sobre la vacuna, por parte de un funcionario de la Ciudad que ha desplegado clínicas móviles para poner la dosis a residentes en vecndarios impactados de manera desproporcionada por el COVID-19, como Corona, Johnny Vega también compartió su oposición a que se le administre vacunas a los niños.

“Yo no estoy de acuerdo con que los niños tengan esa vacuna, porque hay muchas dudas que todavía tenemos, y creo que ellos son los que están menos expuestos y no quisiera ponerlos en riesgo”, dijo el padre de familia, de origen mexicano, quien admitió estar completamente inmunizado con las dos dosis. “Nosotros los adultos, que andamos en la calle todo el tiempo trabajando, sí tenemos que ponernos la vacuna, pero a los niños no. Creo además que hace falta que nos den más información sobre las vacunas, porque hay muchas cosas que desconocemos y creo que debe haber más transparencia”.

Cecilia Puello, madre ecuatoriana de una adolescente de 16, que ya califica para recibir la dosis contra el coronavirus, también se sumó a las voces de oposición contra las vacunas y entre broma y en serio, dijo que en su casa el único que se puso la inyección fue su esposo, porque querían probar.

“Yo no me quiero poner ninguna vacuna y menos dejo que mi hija se la ponga, porque me parece que es un experimento que están haciendo y eso no me gusta. Por eso en mi casa al que empujamos para que se vacunara fue a mi marido, pues si le pasa algo a él, no se pierde mucho”, dijo la mujer con un risa, dando una explicación inexacta sobre las vacunas. “No, ya hablando en serio creo que si los niños están bien para que meterle una enfermedad, porque la vacuna que le meten a uno es la enfermedad misma”.

Algunos padres sí están a favor

Pero no todos se oponen a que los niños mayores de 12 años pudieran acceder a la vacuna contra el COVID. Y haciendo la línea en la clínica móvil para ponerse la primera dosis de la inmunización, María Pérez, acompañada de su esposo y su hija, respaldó la importancia de que más personas de vacunen.

“Creo que hay muchos mitos sobre las vacunas y no veo por qué vamos a tenerle miedo. Creo que como padres a lo que hay que temerle es a que no le demos la protección que los niños y nosotros nos merecemos para poder estar más tranquilos y poder volver a lo que era antes”, dijo la joven madre.

Y tratando de reforzar al mensaje desde diferentes frentes, tanto a nivel federal, como estatal, municipal e incluso con el apoyo de organizaciones comunitarias, para poner a raya al virus que puso patas arriba la vida en la Gran Manzana, el Departamento de Salud de la Ciudad (DOHMH) sigue con varias campañas para educar e informar en español sobre la importancia de las vacunas.

Así lo reveló Pedro Frisneda, vocero del DOHMH, quien explicó que actualmente en la ciudad de Nueva York tan solo Pfizer está autorizado para poner vacunas a mayores de 16 años, pues Moderna y Johnson & Johnson, solo tienen autorización para vacunar a mayores de 18 años.

“Recientemente, lanzamos varias campañas para brindar más información y responder a las preguntas frecuentes de los neoyorquinos”, dijo el vocero, refiriéndose a iniciativas como ‘Tiene razón, debe saber’, que proporciona respuestas a las preguntas más frecuentes entre los neoyorquinos sobre preocupaciones como: ¿Cómo se pudieron desarrollar las vacunas tan rápido?, ¿Cómo sabemos que las vacunas son seguras?, ¿Qué puede esperar cuando recibe una vacuna? y ¿Cómo me inscribo para recibir una vacuna?.

Asimismo, Frisneda destacó que hay otras campañas que buscan motivar a que más hispanos se vacunen, como la campaña ‘Vacuna para todos: es tu turno’, que promueve la elegibilidad general y la disponibilidad de vacunas para todos los neoyorquinos de 16 años o más, ‘Por qué me vacuné’, un comercial de televisión y un anuncio de radio en el que se comparten historias personales que motiven a otros a vacunarse y recientemente la campañ latina ‘Vacunate Por …’.

Educan sobre importancia de la vacunas

El Departamento de Educación de la Ciudad (DOE) también se mostró a favor de llegar a más familias con el mensaje de la importancia sobre las vacunas y aseguraron que trabajarán mancomunadamente cuando se apruebe la inmunización para niños desde los 12 años.

“Como siempre, trabajaremos en estrecha coordinación con nuestros socios en el Departamento de Salud y otras agencias de la Ciudad para garantizar que nuestras comunidades escolares estén seguras y conozcan los recursos disponibles para ellos”, aseguró Katie O’Hanlon, vocera del DOE. “Alentamos a todos los estudiantes, el personal y las familias elegibles a unirse a los millones de neoyorquinos que han sido vacunados y ayudar a liderar el regreso de nuestra ciudad”.

Cabe advertir que a pesar del llamado a vacunarse, la elección de hacerlo sigue siendo de cada estudiante y sus padres y no hay una imposición o requisito en las escuelas de la ciudad.

La vacunación en NY en datos: