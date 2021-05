Un tiroteo en Times Square dejó a una niña de 4 años y a 2 mujeres lesionadas

Tres transeúntes inocentes, incluida una niña pequeña, resultaron heridos por disparos el sábado en Times Square cuando un hombre que discutía con otras tres personas sacó un arma y disparó salvajemente contra la multitud durante la tarde, según la policía de Nueva York.

A dispute between four men occurred at the location when one man produced a firearm and began to shoot. The three victims were shot as a result of this

Los disparos estallaron justo antes a las 4:55 p.m. fuera de 1515 Broadway, a lo largo de West 44th Street, cuando una disputa entre cuatro hombres tomó un giro violento y uno de ellos sacó un arma y comenzó a disparar, hiriendo al menos a 3 personas, ninguna de las cuales estaba relacionada con la disputa, informó la policía.

#TimesSquare video from the shooting in Times Square: tourists run for their lives after 3 shots ring out.

Una mujer de 23 años recibió un disparo en el muslo derecho; una mujer de 43 años recibió un disparo en el pie izquierdo y una niña de 4 años fue herida en la pierna izquierda, dijeron fuentes policiales.

La niña es de Brooklyn y las mujeres son de Rhode Island y Nueva Jersey.

La policía se encontraba en la zona y prestó ayuda de inmediato. El tirador pudo haber huido en el transporte público, según las fuerzas del orden.

Breaking: Times Square on Lockdown! 2 people shot and 3 people injured. Heavy police presence now between 43rd and 45th and seventh avenue. The shooting is under investigation .

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Bellevue y se espera que se recuperen de sus lesiones.

Las calles alrededor de Times Square se cerraron al tráfico en medio de las caóticas secuelas.

“Afortunadamente, estos transeúntes inocentes están en condición estable”, dijo el alcalde Bill de Blasio en Twitter. “Se está rastreando a los perpetradores de esta violencia sin sentido y la policía de Nueva York los llevará ante la justicia. La avalancha de armas ilegales en nuestra ciudad debe detenerse”.

