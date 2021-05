Conmovedor mensaje de Biden por el Día de las Madres: “Gracias por ayudarnos a superar la pandemia”

Este Día de las Madres no pasó desapercibido para el presidente Joe Biden, quien pidió a todos no dejar de llamar a sus seres queridos, en su primer mensaje como presidente en tan importante fecha.

El presidente recordó a su madre Catherine Eugenia Finnegan y compartió el conmovedor video en sus redes sociales, cuando el secretario del Trabajo llamó a su madre desde la Oficina Oval.

El presidente también envió un amoroso mensaje a su esposa Jill, madre de su hija Ashley, a través de sus redes sociales.

“Felicidades a todas las madres”, expresó el mandatario.

Happy Mother’s Day to the love of my life and the life of my love, Jill. pic.twitter.com/5NPg2XrqcC

Horas antes, el presidente hizo un llamado a todos en momentos de la pandemia que se levantan las restricciones.

“Este ha sido un año extraordinariamente difícil para las mamás de todo el país. A todas las mamás que nos han ayudado a superar esta pandemia, como trabajadoras de primera línea, cuidadoras, padres y más, feliz Día de la Madre. Gracias desde una nación agradecida”, expresó.

This has been an extraordinarily tough year for moms across this country. To all the moms who have carried us through this pandemic — as frontline workers, caregivers, parents, and more — happy Mother’s Day and thank you from a grateful nation.

— President Biden (@POTUS) May 9, 2021