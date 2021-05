El heroico momento en que una policía salvó la vida de la niña hispana herida en Times Square

La tarde del sábado el sonido de las balas irrumpió en una de las zonas turísticas más conocidas del mundo: Times Square. Un hombre abrió fuego entre los transeúntes que poco a poco regresan tras la epidemia del COVID-19 y lesionó a dos mujeres y a una niña hispana que esperaba por entrar a una juguetería.

En las historias que emergen de la noticia surgió la imagen de una policía heroína y las evidencias quedaron en video.

Un impactante video muestra a una policía que heroicamente corre con Sky Martinez en los brazos, la niña hispana que fue herida durante el tiroteo.

Whether they’re rushing toward the danger to help save a little girl or rushing home to family after their tour this #MothersDay — the dedication of NY’s Finest knows no bounds.

pic.twitter.com/fMM384Mb7O

— Deputy Commissioner John Miller (@NYPDDCPI) May 9, 2021