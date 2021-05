Impactantes audios del exproductor de “El Gordo y la Flaca” acosando a una de sus supuestas víctimas en un camerino de Univision

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre las denuncias de supuestos abusos y tocamientos a algunas famosas en manos de Raúl de Molina. Esto pone en la palestra de nuevo el caso de el exproductor del show “El Gordo y la Flaca”, Enrique Albis. Justamente los conductores de “Chisme No Like” retransmitieron hace pocos días los supuestos e impactantes audios de Enrique Albis a una de sus víctimas desde un camerino de Univision.

La periodista Mandy Fridmann narró como el caso de agresión sexual del ex productor acaba de tomar nuevo giro judicial y pasó a tener un tono penal. Supuestamente, muchos de estos casos fueron negociados por la planta televisiva con algunas de las víctimas y se presume que las mismas recibieron algún tipo de indemnización. Fridmann reseña que, aunque se haya firmado un acuerdo de silencio de las partes, otras víctimas que sí denunciaron de manera legal habrían ayudado a que se abriera una investigación legal. Esto evidentemente comprometería la libertad de Enrique Albis y pudiese pasar a estar tras las rejas si lo declararan culpable en un juzgado.

Aún falta tela por cortar en este sentido. Lo que sí ha dejado a todo el mundo “en un tacón” son los supuestos audios entre el exproductor y una de quien se presume una de sus víctimas.

Albis: “Cómo eres de mala conmigo”.

Víctima: No, ¿Cómo te vas a poner así?

Albis: No, yo lo hago aquí ¿Qué te crees eso?

Víctima: No, No, compórtate…

Albis: ¿Por qué no? Un minuto que te vea el cu*** y me ven**

Víctima: ¿Qué , a ti te gustan los cu*** grandes o qué?

Albis: No, mira, hace como un mes vino una muchacha brasileña. Te juro por mis hijos. Me dijo: “Yo te doy todo lo que quieras y tú me pones a trabajar en televisión. Esa noche me fui con mi jefe a comer y yo dije: ¡Qué cosa más loca eso! Porque, aunque tú no lo creas, yo soy un profesional. Pero hoy contigo, desde aquella vez, se me va el tren. Es que tú no eres tan sexual como sensual y eso que eres insoportable. Es maquillaje tuyo.

Víctima: Si, yo sé…

Albis: Entonces… ¿Qué quieres que te traiga?

Víctima: No, no ya olvídate en todo caso con las manos

Albis: ¿Quieres que te traiga wipes?

Víctima: Noooo… Ah, sí ¿Me lo paso por acá?

Albis: ¿Y esto no lo vas a querer?

Víctima: Compórtate, por favor. Compórtate como un profesional para que yo…

Albis: No, qué co** profesional. Yo no soy ningún profesional, yo soy un comemi**

Víctima: Mira Albis si tú quieres hacer algo conmigo vamos a portarnos bien

Albis: Pero si yo me porto bien o me porto mal…

Víctima: Bueno. pero quédate quieto.

Albis: Pero, ¿Qué tiene que ver eso?

Víctima: Tiene que ver mucho ¿Cómo vas a hacer esto en la oficina de Univision?

Albis: Esto no es una oficina esto es un camerino ¿quieres mi oficina?

Víctima: No, Albis, no.

Albis: Tengo un sofá más grande…

Víctima: No voy a hacer nada y te voy a dar una sola razón… No me gustan los hombres…

Albis: ¿Eres lesbiana? Mentira. Pero si yo no quiero estar contigo, yo no quiero que te enamores de mí. Yo nunca te voy a enamorar a ti.

Víctima: Pero a mí no me gustan los pe***, no me gustan los hombres…

Albis: Pero si yo no quiero que tú disfrutes nada

Víctima:: Ni me gusta ver a un hombre mastur****

Albis: No me digas. Ay por favor. ¿No te puedes sacrificar por mí?

Víctima: Eso es el problema.

Albis: Eso es mentira tuya.

Víctima: Te lo juro, te lo juro.

Albis: Te aseguro que no.

Víctima: Te lo juro..

Albis: Yo te lo juro que no.

Víctima: Ya tengo alguien…

Albis: ¿Tienes novia?

Víctima: No, no tengo novia pero sí estoy saliendo con alguien… Estoy saliendo con alguien mujer.

Albis: Yo te voy a tocar las nal*** y las te*** jodi*** siempre. Yo nunca te voy a enamorar a ti. Yo tengo mi mujer de hace años. Yo sólo quiero una cosa… te doy mi palabra de honor… Me caes muy bien.

Víctima: Tú también me caes muy bien.

Albis: Tú eres una muchacha que, por estar desenfogada, no has llegado más lejos. Yo creo que has perdido oportunidades millones de veces y yo lo sé.

Víctima: Sí tienes toda la razón

Albis: Primero yo soy un viejo, lo que estás es buenísima aunque seas lesbiana o seas lo que sea… Mírame, aunque tú fueses heterosexual, yo no te iba a gustar de ninguna manera.

Víctima: Quédate tranquilo y siéntate…. Y tú mostrarme eso… ¡Qué asco!

Albis: Mira…sácate un sen**

Víctima: No, Albis por favor

Albis: Anda, aquí no hay nadie sácate una te**** Te lo pido por favor,

Estas fueron parte de las palabras que intercambiaron ambos supuestamente en un camerino del canal. En el mismo audio se puede escuchar lo que Albis hace delante de la mujer. Ella después comienza a hablar de su supuesta relación con una novia, cosa que aseguran los conductores, inventó para evitar que Albis no pudiese “ir más allá”.

Javier Ceriani y Elisa Beristain dicen que la mujer grabó al exproductor, ya que otra compañera había asistido anteriormente a otro casting y le advirtió de estos supuestos acosos. Por eso, según dijo Ceriani, la muchacha fue preparada y grabarlo por si “algo pasaba”.

Recordemos que este caso lo dio a conocer el mismo show hace casi dos años y que hoy, en medio de su lucha por la justicia a todas las víctimas del Me Too latino, han querido retomar. Ambos esperan que todas las personas que se han visto afectadas por este tipo de conductas a manos de trabajadores y ejecutivos de los medios de comunicación, consigan que la ley castigue a sus acosadores.