A sus 32 años tiene 11 hijos y espera uno más

Britni Church es madre de 11 niños y está embarazada del número 12, que nacerá en junio. Viven en Arkansas City, Kansas, y asegura que su vida no es un “caos sin fin”. En ese sentido, busca disipar los mitos existentes sobre las familias numerosas.

Para Britni, las familias numerosas son incomprendidas. “Somos como todos los demás. La gente asume muchas cosas sobre nosotros que no son ciertas”, afirma la madre al portal CafeMom. Además, aclara: “No recibimos cupones de alimentos, pero no despreciamos a quienes los necesitan. No somos ignorantes, sabemos qué los causa y no somos católicos ni mormones, pero creo en Jesús”.

A través de su cuenta de TikTok, la mujer de 32 años narra su día a día junto a su familia y responde las consultas de sus casi 2 millones de seguidores. A su vez, también busca desmitificar varias conjeturas. “Tampoco siempre es ruidoso y caótico como la mayoría de la gente supone”, confiesa.

Aunque espera tener más hijos, originalmente ella solo quería 3. “Nunca planeé tener 11, pero no lo cambiaría por nada del mundo”, asegura Britni, progenitora de Crizman (15), Jordania, (14), Caleb (13), Jace (12), Cadencia (10), Jesalyn (8), Silas (5), Christopher Jr. (3) y los trillizos de 1 año, Oliver, Asher y Abel.

A los primeros 5 niños los tuvo con su exmarido y, la primera, nació cuando ella tenía 16 años. Más tarde, conoció a su Chris, quien, como ella misma señala a modo de broma en sus videos de la red social, tenía solo 12 años, cuando nació la primera niña. “Mi esposo (actual) y yo nos conocimos cuando era madre soltera de seis hijos. Tuve a mis 5 hijos mayores con mi ahora exmarido y luego mi sexto hijo tiene un padre separado de los demás”, relata Britni.

Britni y Chris se conocieron en junio de 2014 mientras trabajaban. Ambos provienen de familias numerosas. Ella, de una de 9, mientras ella proviene de una familia de nueve y su esposo, de una de 8.

En junio de 2015 se casaron y tuvieron su primer hijo juntos (y el séptimo de Britni), Silas. Pero para Chris son todos hijos de él. “Los llama suyos y los trata a todos como a sus propios hijos”, destaca la mujer. Luego, en diciembre de 2016 nació Christopher Jr. y, dos años más tarde, se enteraron de que estaban esperando familia nuevamente, aunque esta vez, no era parte del plan.

“Estábamos en el proceso de comprar una casa y habíamos planeado esperar hasta la primavera de 2019 para empezar a intentarlo”, recuerda. Si bien esperaban una niña, se sorprendieron cuando se enteraron de que iban a ser tres niños. “Recibimos la sorpresa de nuestra vida a las 17 semanas, cuando fuimos a un lugar de ultrasonido y nos dijeron que había tres bebés allí”, recuerda ella. “Estamos muy agradecidos por ellos”.

El objetivo de Britni es ayudar a otras mamás, de familias numerosas o no, a no sentirse solas. “Veo a tantas mamás, mamás solteras, mamás jóvenes, mamás de familias numerosas, mamás de un solo hijo, que me recuerdan a mí misma. Hay días en que me sentí tan sola”, rememora y añade: “Solo quiero que puedan decir: ‘No estoy sola, ella estuvo en la misma y, si ella pudo, yo también'”.

Britni sabe de la importancia de sentirse acompañada: “En 2014 encontré un grupo de Facebook que cambió mi vida por completo. Se llama ‘Familia numerosa’, y conocí a madres que tenían 4, 5, 6, incluso 11 o 12 hijos. Conocí a varias que tenían historias similares a la mía. No puedo decirte lo que eso significó para mí darme cuenta de que había otras mamás como yo. Yo quiero ser eso para otras mamás”, sentenció.

