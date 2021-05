Sorprende Tigre paseándose por vecindario de Houston

Gran susto el que se llevaron los vecinos de un barrio de Houston, Texas, cuando alrededor de las 20 horas (tiempo del centro) del pasado domingo, una persona descubrió a un enorme tigre merodeando por el patio delantero de su casa.

Esta persona y otros vecinos que también vieron al tigre paseándose afuera de sus hogares llamaron de inmediatamente a la policía. En cuestión de minutos, algunos elementos llegaron al sitio de la emergencia; sin embargo, felino se había ido.

Apparently there's a tiger loose on my parents' West Houston street? pic.twitter.com/TgdIiPSPKx

Una de las vecinas, de nombre María Torres, grabó el momento exacto en el que una persona descendió de un vehículo blanco para tomar al tigre por un collar que llevaba puesto en el cuello mientras que un acompañante pareciera le apunta con un arma de fuego.

“Tiene un collar. Es la mascota de alguien”, fue lo que declaró Torres a la policía.

Hasta el momento, las autoridades no han podido dar con el animal o bien, saber de dónde vino o si es la mascota de alguien del barrio, por lo que la investigación del caso continúa.

HPD Commander Borza provides update on scene of where a tiger was found yesterday at Ivy Wall https://t.co/zPO6ESJ2E3

A pesar de que Houston es una gran ciudad, no es la primera vez que algunos habitantes se impactan con la presencia de un tigre afuera o cerca de sus hogares.

Authorities are searching for a man whose tiger was found wandering around a neighborhood in Houston.

An armed off-duty sheriff's deputy told the man to take his tiger inside before the caretaker rushed the tiger away in a white car as police arrived. https://t.co/bMe66Ok2O5 pic.twitter.com/DZxa7wVvkV

— ABC News (@ABC) May 10, 2021