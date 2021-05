Viviendo el sueño: rapero J Cole jugará baloncesto profesional en África

La estrella del rap J Cole firmó un contrato para jugar en la Liga de Baloncesto de África a partir de este fin de semana. El cantante, compositor y productor firmó con el equipo Rwanda Patriots BBC, y debutaría tan pronto como el próximo sábado 15 de mayo ante Nigeria Riber Hoopers.

Sources: American rap star J. Cole is signing a deal in the Basketball Africa League with Rwanda's Patriots B.B.C. J. Cole will play 3-to-6 games, the first of which on Sunday vs. Nigeria.

Jermaine Lamarr Cole siempre se ha declarado fan de la NBA y del baloncesto en general, haciendo alusión a jugadores del deporte de las alturas en sus canciones. Además, ha realizado apariciones especiales en eventos de la NBA, como cantante y como jugador en el All-Star Weekend. Ha sido parte del partido de estrellas de las celebridades.

Meses atrás se reportó que estaba entrenando para buscar una oportunidad en la NBA. Esto demuestra el nivel de seriedad con que el J Cole se toma al baloncesto.

Probablemente no sea casualidad que el 14 de mayo, justo dos días antes de su debut, lance su álbum llamado: “The Off-Season” (fuera de temporada). Desde hace un par de días, Cole está en Rwanda, país de África Oriental, en donde disputará su primer encuentro. Máximo hype para su estreno en el baloncesto profesional.

Just know this was years in the making.

My new album The Off-Season available everywhere 5/14 pic.twitter.com/aBw4po8fvx

— J. Cole (@JColeNC) May 4, 2021