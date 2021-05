Juegos Olímpicos Tokio 2020, ese podría ser el último baile de Albert Pujols

¿Se imaginan ver al primera base Albert Pujols en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Para llegar hasta esa imagen faltan todavía muchos filtros que superar y el primero es real: el jugador es elegible al no pertenecer a ningún roster activo de las diferentes divisas de la MLB.

Tras ser dejado en libertad por Los Ángeles Angels, hace menos de una semana, el toletero dominicano busca decidir cuál es su mejor destino para poner punto final a su carrera deportiva que terminará, si nada extraño ocurre, en el Salón de la Fama de Cooperstown.

Según información del reportero Jon Morosi, la Federación Dominicana de Beisbol (FEDOBE) está interesada en que Pujols sea parte de la Selección de República Dominicana que disputará el Preolímpico de beisbol desde el 31 de mayo al 5 de junio en Florida.

El periodista hizo énfasis en que Pujols es elegible al no estar en un roster activo de 40 en Las Mayores.

Source: The Dominican Republic is interested in having Albert Pujols play for the national team at the upcoming @Tokyo2020 Olympic baseball qualifier in Florida. Pujols would be eligible now that he’s no longer on an @MLB 40-man roster. @MLBNetwork @NBCOlympicTalk @WBSC

— Jon Morosi (@jonmorosi) May 11, 2021