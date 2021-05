La leyenda Albert Pujols fue dado de baja por los Angels: se acabó una era en LA

Albert Pujols fue puesto en asignación por los Anaheim Angels, lo cual significará el final de su era en LA luego de una década de muchos batazos y pocos éxitos colectivos. Es un final repentino y en malos términos, que llega tras el descontento del dominicano por el poco tiempo de juego que ha tenido a lo largo de la temporada. Anaheim no cedió a sus pretensiones y optó por darlo de baja.

“La organización de los Angels firmpo con orgullo a Albert Pujols en 2011, y está honrada por el hecho de que vistió la camiseta de Anaheim por casi la mitad de su carrera de Salón de la Fama“, reza el comunicado del equipo angelino a través de Twitter.

The #Angels announced today that the Club has designated Albert Pujols for assignment. pic.twitter.com/SCRz78kXcf

— Los Angeles Angels (@Angels) May 6, 2021