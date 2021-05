¿Qué bobada se traen William Levy y Carmen Villalobos?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Detrás de las grabaciones de la nueva versión del clásico “Café con Aroma de Mujer” producción de Telemundo, que estrena este próximo 25 de mayo, se ha creado una buena amistad entre sus protagonistas William Levy y Carmen Villalobos, quienes junto con su compañera Mabel Moreno, han creado un chat de nombre “Cocoshos”.

He visto que en redes se llaman entre ustedes “Cocoshos”, ¿qué quiere decir?

No sé, eso fue una palabra que un día salió entre William, Mabel y yo. Tenemos un chat en WhatsApp y somos los Cocoshos, (risas), no sé por qué. De hecho salió de William, y ya cada vez que nos vemos es como ‘¡hola, cocosho!, ¡hola, cocosha! Es como, no sé, como más allá de cosa, no sé, son de esas bobadas que uno tiene entre compañeros.

Eso demuestra que existe buena amistad detrás de cámaras, ¿no?

Lo mejor y de verdad que los tres, también como nos ha tocado grabar mucho juntos, hemos creado un buen grupo y cuando estábamos en el Eje Cafetero nos dejaban en el mismo lugar a los tres; entonces después de grabación nos sentábamos a cenar, a contar anécdotas, a contar chistes, musiquita, entonces como que fortalecimos más la amistad.

En cámara el amor entre sus personajes, “Lucía” y “Sebastián”, no terminará bien.

“Yo molestando a William le decía: ‘Willy, me la he pasado toda la novela detrás tuyo rogándote, haciéndote… ¡te mereces lo que Lucía te va hacer!, ¡te lo mereces porque no me has pelado en toda la novela!’; entonces nada, nos echamos a reír y todo”.

