Se vuelve viral oferta de trabajo de niñera por la irreal lista de cualidades a cumplir

Muchos jóvenes que se encuentran estudiando se buscan un empleo de medio tiempo con el cual puedan hacer frente a sus gastos, tanto educativos como personales, por lo que el trabajo de niñera siempre es de los más buscados en este sector de la población.

Aunque pareciera que ser niñera o niñero es sencillo pues solo se requiere tener paciencia con los niños pequeños, lo cierto es que muchos padres de familia buscan mucho más cosas en quienes confiarían para cuidar de sus hijos.

Pero también es cierto que hay cosas papás que buscan o piden cualidades que parecen imposibles de tener para cualquier simple mortal.

Ejemplo de ello es la historia relatada en Twitter por una usuaria llamada Hollis Jane Andrews, la cual en 2013 estuvo buscando un trabajo que pudiera compaginar con sus actividades como actriz, encontrando uno de niñera, el cual pedía cosas irreales.

In 2013, I interviewed with an (unbeknownst to me at the time) Scientologist family to be their nanny. They gave this absolutely BONKERS list of responsibilities and now I give it to all of you. pic.twitter.com/le0rhiBrcg

— Hollis Jane Andrews (@hollis_jane) May 7, 2021