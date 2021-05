Último minuto: Buffon decidió finalizar su etapa en la Juventus

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Llegó a su fin uno de los vínculos más extensos entre un futbolista y una institución deportiva. El guardameta de 43 años de edad, Gianlugi Buffon, le dirá adiós a la Juventus de Turín. El experimentado arquero dio por concluido el ciclo más largo de su carrera. Con más de 600 partidos en el arco del club, ‘Gigi’ decidió abandonar la ‘Vecchia Signora’.

Gianluigi Buffon has announced he will leave Juventus when his contract ends at the end of the season. He’s made 683 appearances and won 21 trophies with the club 👏 pic.twitter.com/4Ikctvwutl — B/R Football (@brfootball) May 11, 2021

A través de una entrevista pata Bein Sports, Buffon anunció su decisión de cortar relaciones con el equipo bianconeri. “Mi futuro está claro. Este año se cerrará de manera definitiva esta hermosa y larguísima experiencia con la Juve. Me retiraré si no encuentro una situación que me dé nuevos estímulos por jugar o por vivir una nueva experiencia de vida. Creo que le he dado todo a la Juventus y he recibido todo. Más que esto no se puede hacer. Llegamos al final de un ciclo y es justo que yo siga mi camino“, sentenció el jugador.

BREAKING: Gigi Buffon announces he’s leaving Juventus at the end of the season “I’ve decided that at the end of the season, this very long & beautiful experience at Juventus will come to an end.” pic.twitter.com/jkfa04Zn0v — Italian Football TV (@IFTVofficial) May 11, 2021

Además, el experimentado guardameta fue muy autocrítico con el desarrollo de la temporada de la Juventus y trató de explicar las razones de una de las peores campañas en los últimos años. “Nos faltó continuidad. Ante los primeros de la tabla ganamos a menudo, a veces empatamos o perdimos, pero siempre fueron encuentros igualados. Perdimos puntos de manera estúpida contra equipos más pequeños, esto supone que el grupo debe crecer a nivel de carácter”, concluyó.

La extensa carrera de Gianluigi Buffon

El experimentado guardameta de 43 años de edad ha dejado un legado en el fútbol mundial y específicamente en su país, Italia. Buffon pasó por tres clubes, pero en uno de ellos marcó gran parte de su hsitoria futbolística. Según datos de Transfermarkt, con la ‘Vecchia Signora’, Buffon ha disputado 683 partidos de los cuales en casi la mitad ha logrado mantener su arco invicto. Sin embargo, los honores de su debut se los lleva el Parma, equipo con el que se mostró por primera vez en el año 1995, en un partido de la Serie A contra el AC Milan.

With Gigi #Buffon announcing that he is leaving Juventus. Surely a return back to #Parma. A man can dream, it would be a fairytale pic.twitter.com/4sMLZZyoEh — Scot Munroe (@scot_munroe) May 11, 2021

Cerca de los 1,000 partidos jugados en clubes

El inoxidable arquero está muy cerca de llegar a una cifra redonda y aparentemente inalcanzable dentro del fútbol. Hasta los momentos, Buffon ha disputado 928 partidos en su carrera profesional. Esta estadística esta distribuida entre su paso por el Parma, Paris Saint-Germain y la Juventus.

Sin embargo, ‘Gigi’ logra superar esa marca si se le cuentan los partidos como internacional italiano. Con la ‘Squadra Azzurra‘ Buffon ha disputado 176 compromisos y de esta forma sumaría 1,104 partidos en su carrera profesional.

At age 43, Buffon's last match for Juventus could be the Coppa Italia final on May 19 🏆 He’s not ruled out finding a new club. pic.twitter.com/jpG8DewouV — B/R Football (@brfootball) May 11, 2021

Una gigantesca vitrina

A lo largo de su carrera, Buffon ha ganado una extensa cantidad de títulos. No está de más mencionar que el mítico futbolista italiano levantó trofeos con las tres camisetas que vistió. ‘Gigi’ conquistó 10 ligas de Italia, 7 Supercopas de Italia, 5 Copas de Italia, 1 campeonato de la Serie B, 1 Supercopa de Francia, 1 campeonato de liga francés, 1 Copa UEFA y un Mundial de Fútbol.