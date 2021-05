Anciano de 77 años mató a balazos de escopeta a su esposa y llamó al 911 en Connecticut

Albert Kokoth fue arrestado como principal sospechoso de haber baleado con una escopeta en la cabeza y el torso a su esposa Margaret Kokoth (75) en New Canaan (Connecticut).

Al mediodía del jueves la policía local recibió una llamada al 911 hecha por el sospechoso de 77 años, describiendo un tiroteo accidental en su casa de Down River Road, dijo el teniente Jason Ferraro en un comunicado de prensa. El caso fue declarado homicidio por la Oficina del Médico Forense de Connecticut.

Durante una investigación que sigue en curso, la policía acusó inicialmente al esposo de agresión grave y descarga ilegal de un arma de fuego, y agregó que probablemente seguirían cargos adicionales.

Un vecino reportó a la policía que había escuchado dos disparos separados con 15 minutos de diferencia. Familiares y allegados a la pareja también dijeron que el sospechoso Kokoth tiene demencia, que su salud mental se ha estado deteriorando y un vecino lo calificó de “conflictivo”, informó News 12.

El sospechoso compareció el viernes ante el Tribunal Superior del estado. Su fianza se elevó de $1 millón a $2 millones de dólares. Quedó detenido en Bridgeport Correctional Center y está programado para volver a la corte el 14 de junio, reportó NewCanaanite.com.

