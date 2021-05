Carolina Sandoval se confiesa con María Celeste Arrarás: “A mí me iban a botar la primera vez por salir en faja”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Carolina Sandoval ofreció una entrevista a quien por mucho tiempo fue su compañera de Telemundo, María Celeste Arrarás. En dicha entrevista, de periodista a periodista y de una manera muy frontal, hablaron sobre la personalidad excéntrica y extrovertida de la venezolana y de cómo defendió la misma. Se enfocaron en cómo esa misma espontaneidad la ha llevado a recibir muchas críticas y a imponerse ante directivos de medios de comunicación. Aseguró que casi la botan por no usar faja y varias inseguridades más. Hoy en día en un ejemplo también para muchas personas que logran, a través de los mensajes de “La Venenosa”, sentirse seguras y felices con ellas mismas.

“A mí me iban botar la primera vez de la tele porque una periodista no podía salir en faja porque no se podía ser genuina, porque las periodistas tenían que ser como María Celeste y yo lo respeto. María Celeste es María Celeste y es periodista, pero Carolina Sandoval también es periodista y sale en faja”, dijo rememorando sus luchas cuando estuvo trabajando en la televisión.

María Celeste le contó que en algún momento estaba en un evento social y conversaba con Pamela Silva de “La Venenosa”: “… Ambas llegamos a la conclusión que, con tus locuras, has logrado algo muy bueno de aceptación para las que tienen curvas grandes”, afirmó de manera honesta la cubana.

La exconductora de Al Rojo Vivo, quien en algún momento también fue despedida de Telemundo admitió que ya no era talla 4, pero que no por eso se atrevería a pararse en bikini ante una cámara. Alabando de esta manera la personalidad y seguridad de la periodista venezolana, quien también opinó sobre sus cambios en el cuerpo con el pasar de los años.

“Estoy pensando en cambiar talla de busto a mi original, ya soy voluptuosa y no me gusta esta talla… Así que haré lo mismo que Khloé Kardashian porque aquí hay carne, arepa, dulce de leche. No hay liposucción, pero sí dos operaciones de busto… La primera vez que me puse “boobies” quería ser Pamela Anderson, agregó Carolina.

La autora del libro “Dime Qué Posteas y Te Diré Quién Eres” admitió que a veces se ha puesto reflexiva sobre si lo que está haciendo hoy día pudiese afectar a su hija más pequeña, Amalia Victoria, en un futuro. Pero su conclusión fue la siguiente: “Yo espero que la gente me conoce saben que no iré al colegio en traje de baño… A veces catalogan el profesionalismo de alguien por haber decidido algo extremo en las redes sociales… Yo fui madre soltera y me veían así las mamás en el colegio, pero después me las gané. Todas se convirtieron en mis amigas…”

Aseguró también no sentirse mal y no parar de hacer lo que hace. Incluso puso de ejemplo un “Live” que hizo en algún momento, en el cual recordó a su fallecido padre y donde tenía un cartelito que decía: “Jesús en la razón”. Esa transmisión tuvo más de 400 mil reproducciones y no se quitó la ropa.

Confesó además, que más joven era tímida, le daba pena a hablar en público. Pasó por otra etapa en la que vivía pendiente de complacer a los demás. Dijo que a veces ni abría la puerta sin antes colocarse los lentes de contacto, mismos que le halagaban cuando no eran ni siquiera su color de ojos natural: “Me sentía bien mintiendo”, afirmó hasta que casi se daña los ojos y que eso la hizo reflexionar.

Pero una vez, la productora Luz María Doria de Univision le dijo antes de comenzar un show de televisión: “Si tu me dices que esta noche irás a una fiesta con el cabello como lo tienes, vamos al aire ya. Y si no, tienes diez minutos para cambiártelo… Fue una gran lección”. Aprovechó la oportunidad también para agradecerle a María Celeste el gesto que tuvo al llamarla cuando le dieron la noticia de su despido de Suelta la Sopa, hecho que cataloga como el cierre de una etapa.

María Celeste quedó encantada con la conversación tan honesta que mantuvo con la famosa “Venenosa”, quien dejó las pantallas de televisión convirtiéndose así en toda una marca, no sólo de los productos que ya comercializa, sino de sus mensajes, de su estilo único para contar algo y hablar de temas muy complicados que no cualquiera se atreve. Sin duda, Carolina Sandoval revoluciona las redes sociales a diario. Todo lo que hace genera reacción y, en muchas ocasiones hasta se vuelve tendencia”.

