Imágenes: Cristiano Ronaldo dejó un momento a la Juventus para visitar a Ferrari

El futbolista estandarte de la Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo, se tomó los minutos de realizar una visita a una de las más grandes escuderías automovilísticas del mundo: Ferrari. El futbolista portugués ha mostrado su gusto por el deporte a motor y tuvo una pequeña charla con Charles Leclerc y Carlos Sainz, siempre bajo la presencia del coche oficial de la temporada 2021 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1.

Los medios italianos se encararon de plasmar y difundir el momento. A través de sus cuentas oficiales, Ferrari se encargó de mostrar el momento en el que el exfutbolista del Real Madrid se reunió con los dos pilotos. Tanto Charles Leclerc, como Carlos Sainz se mostraron complacidos con la visita de CR7. Sainz fue el más sorprendido ya que el piloto siempre ha mostrado su afinidad por el conjunto madridista. Sainz había confesado hace pocas semanas por medio de una entrevista en ‘Corriere della Sera, que sus futbolistas favoritos han sido Zinedine Zidane y el portugués Cristiano Ronaldo.

Today we opened the doors of Maranello to a special guest. It was truly a unique experience for @Cristiano. #Ferrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 pic.twitter.com/6OYCePGeMP

— Ferrari (@Ferrari) May 10, 2021