Kraft lanza concurso para encontrar un super fan de la mayonesa y darle $10,000

Si eres un gran fanático de la mayonesa, de esas personas que incluso se atreven a comérsela a cucharadas directamente del frasco, entonces podrías estar calificado para participar en el curioso concurso Kraft Mayo, que está llevando a cabo la empresa Kraft en asociación con el personaje Mayo Man.

Como recordarás, Mayo Man (el Hombre Mayonesa) es una persona que se hizo famosa por llevar un gran frasco de mayonesa a un juego de béisbol de ligas menores en 2019. El hombre desconcertó a todos los asistentes del estadio, ya que estaba comiendo la mayonesa a cucharadas directamente del frasco, lo cual resultó ser una imagen extraña para muchos.

En ese momento, el que después sería conocido como Mayo Man llevaba una camiseta sin mangas que tenía una mancha de mayonesa, lo que hizo a su persona todavía más memorable.

Obviamente, el hombre se convirtió en una especie de celebridad, y ahora está uniendo fuerzas con la empresa Kraft para encontrar a otro fanático de la mayonesa como él con el fin de que esta persona se convierta en el vocero de la marca.

El concurso también se está lanzando en asociación con la agencia de mercadotecnia Wieden+Kennedy New York, la cual es reconocida por hacer campañas publicitarias poco convencionales, de acuerdo con Adweek.

La persona que sea elegida como el vocero de la mayonesa, que también será conocido como el nuevo Mayo Man recibirá un bono de $10,000 dólares. Asimismo, se hará una edición especial de un frasco de mayonesa con la cara del elegido, además de que se instalará una valla publicitaria digital en la ciudad natal del ganador.

Los aspirantes a ser el siguiente Mayo Man pueden participar en el concurso a través de sus cuentas personales de Instagram o Twitter siguiendo los canales sociales oficiales de la mayonesa Kraft, la cual puedes encontrar como @realkraftmayo en Instagram y @realkraftmayo en Twitter.

Los participantes deben hacer una publicación en donde expliquen su pasión por la mayonesa Kraft usando los hashtags #KraftMayodorsement y #Contest. Por ejemplo, podrías hacer una canción, una obra de arte o incluso pronunciar un apasionado discurso para mostrar tu amor por la mayonesa. Si eres lo suficientemente convincente, podrías ganarte los premios.

A continuación, te compartimos el video de la promoción en donde aparece el ya famoso Mayo Man original:

Mayo Man is back and he’s signing to Kraft Mayo. Have you got what it takes to be next?

For a chance to win $10,000, show us your mayo love using #KraftMayodorsement #Contest and follow us on Instagram or Twitter. See rules in bio. No purchase necessary. Ends 5/14/21. pic.twitter.com/FECa3LE5fd

— Real Kraft Mayo (@RealKraftMayo) May 6, 2021