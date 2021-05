Niurka critica a Chiquis Rivera por no aceptar que se hizo la lipo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Chiquis Rivera ha publicado últimamente fotografías en sus redes sociales en las que se muestra con una estilizada figura, la cual, según ella, es el resultado de tomar agua caliente de limón por las mañanas. Sin embargo, muchos de sus seguidores no le creen que haya adelgazado usando ese método, pues están convencidos que detrás de su diminuta cintura hay retoques de por medio; una opinión que compartió la polémica Niurka Marcos.

En entrevista para el programa ‘El Gordo y la Flaca’, la cubana criticó a Chiquis por recomendar el agua con limón para bajar de peso y explicó que ciertos tipos de cuerpos requieren de más esfuerzos.

“Las personas que tienden a ser gorditas tienen que sacrificarse un poquito más que simplemente tomar agua de limón”, mencionó.

Al respecto, Niurka le recomendó que si se sometió a una liposucción lo diga, pues no tenía nada de malo que obtuviera una ayuda extra.

“Si te hiciste una lipo, dilo. Se las hacen todas. Yo nunca me la he tenido que hacer porque no lo necesito, porque no tengo nada de grasas, pero el que lo necesite, que se lo haga”, dijo.

Hace unos días Rivera se robó la atención de todos al compartir los resultados que poco a poco se notan en su cuerpo tras supuestamente tomar agua caliente de limón por las mañanas, pero fue su cirujano quien la evidenció por compartir una imagen de Chiquis junto a él en el quirófano, haciendo que sus seguidores creyeran que su progreso físico era resultado de una cirugía.

Aunque fue la misma hija de Jenni Rivera quien salió a aclarar en sus redes que visitó al cirujano, no porque se haya hecho una liposucción, como especularon, sino porque planea un implante de senos.

“No fue porque me hice una lipo, no. Es porque me voy a hacer las bubis. Me voy a arreglar un poquito las bubis, porque quiero y porque es mi vida”, comentó en un video.