Chiquis Rivera revela que se hará una nueva cirugía estética

Hace apenas unos días Chiquis Rivera causó conmoción en Instagram al bajar su pantalón, subir su camisa y demostrar que tiene una cinturita de abeja y que la misma se reduce en medidas cada vez más. Ahora fue a visitar a un cirujano plástico, pues planea hacerse una nueva cirugía estética. El procedimiento será colocar implantes mamarios en sus senos nuevamente, pues los había retirado en el pasado.

Chiquis fue hasta Tijuana para ver a un cirujano plástico. Luego que la ganadora del Premio Grammy publicara la foto todos relacionaron esa imagen con el video en el que presumía su cinturita como Shakira y hasta aseguraron que la misma se debía seguro a alguna operación que ya se había hecho la cantante. Por este mismo motivo, Chiquis salió, como es costumbre, a aclarar la situación de manera frontal.

“… Ahorita están diciendo que porque me vieron me tomé una foto con un doctor en Tijuana el viernes que me hice algo, que hice cirugía… O sea, yo no entiendo… Yo soy el tipo de mujer que se siente muy segura con quién soy. No tengo por qué fingir, ni nada eso… A la gente que vio esa foto con el doctor no fue porque me hice una lipo, no. Es porque me voy a hacer las boobies y muy pronto…”

La artista explicó que se había quitado los implantes hace un tiempo, pero que ahora se los volverá colocar y que se va a arreglar un poquito los senos: “Porque quiero y es mi vida”. Esto respecto a los dimes y diretes de si la cinturita envidiable que presumió estos días se debía a una visita la quirófano.

De su evidente pérdida de peso, Chiquis aseguró que ha estado comiendo mejor, no al cien por ciento “limpio” pero que sí se cuida lo más que puede. Afirmó que ha estado entrenando mucho y cinco veces a la semana más suplementos como: greens, vitaminas y colágeno adicional a la cantidad de agua que asegura estar tomando. Aprovechó para dar una frase poderosa: “Mi cinturita la tengo porque trabajo por ella”.

Por otro lado, la hermosa juez de “Tengo Talento Mucho Talento” dijo que no tendría por qué dar una explicación, pero que lo hace porque le da risa que no pueda tomarse una foto con alguien porque ya aseguran que es su novio o sacan cualquier tipo de conclusión sin conocer la verdad. Se presume que esto lo aclaró no sólo por la foto con el cirujano plástico sino porque varias veces se le ha visto en imágenes con Emilio Sánchez, fotógrafo de su amiga y cantante también Becky G, y con quien le atribuyen un romance que ella no ha afirmado, ni desmentido.

No hay duda que el cambio físico de la ex de Lorenzo Méndez y todo el esfuerzo que viene haciendo está dando sus frutos, pues es innegable el cuerpazo que está sacando. No en vano es toda una motivación y un ejemplo a seguir para muchas mujeres “curvy” como ella.

