Tres policías acusados de estafas con remolque de autos y venta de datos a abogados y médicos en accidentes viales Nueva York

Una mujer y dos hombres oficiales de la policía de Nueva York fueron arrestados ayer y acusados de ejecutar un plan de soborno de grúas y por vender información personal de las víctimas de accidentes.

Heather Busch (34), Robert Hassett (36) y Robert Smith (44), todos de la Comisaría 105 en Queens Village, fueron acusados ​​de cinco cargos de uso de instalaciones interestatales para cometer sobornos y dos cargos de conspiración para violar otras leyes.

“Los acusados ​​violaron descaradamente sus juramentos en el cargo y la confianza pública al cambiar sus insignias por pagos en efectivo”, dijo en un comunicado el fiscal federal interino para el distrito este de Nueva York, Mark Lesko.

El trío se declaró “no culpable” ayer en la corte federal de Brooklyn. Smith quedó retenido sin derecho a fianza, y Hassett y Busch fueron puestos en libertad con una fianza de $200,000 dólares.

Smith, quien supuestamente se identifica con el grupo racista Ku Klux Klan, también está acusado de intentar transportar al menos un kilo de heroína y posesión de un arma de fuego durante la comisión de ese crimen después de que se jubiló en marzo de 2020.

A partir de 2016, Smith y Hassett respondieron a las escenas de accidentes automovilísticos y ordenaron a una empresa de reparación de automóviles y grúas que retirara los vehículos dañados a cambio de miles de dólares en pagos en efectivo, según los fiscales federales de Brooklyn.

Los agentes pasaron por alto el Programa de Respuesta Dirigida a Accidentes (DARP) de NYPD, que requiere que la policía use un programa de computadora que selecciona al azar un negocio de remolque con licencia para garantizar que ninguna empresa reciba un trato favorecido.

En vísperas de su jubilación, Smith supuestamente reclutó a Busch para reemplazarlo en el negocio del soborno. Busch estuvo de acuerdo y comenzó a trabajar con Hassett y la empresa de grúas, cuyo nombre no se menciona en los documentos judiciales.

En otro esquema, Smith y Hassett supuestamente piratearon las bases de datos del Departamento de Policía de Nueva York para obtener los nombres y la información de identificación de las víctimas de accidentes automovilísticos. Vendieron esos datos al mismo conspirador en el esquema de la grúa que a su vez negoció la información a abogados de lesiones personales y fisioterapeutas, dijeron las autoridades. La pareja supuestamente ganó $7,000 dólares por entregar la información personal de 100 víctimas.

El comisionado de policía de NYPD, Dermot Shea, condenó la presunta mala conducta. “Hay tolerancia cero en la policía de Nueva York para la corrupción de cualquier tipo”, dijo en un comunicado.

Si es declarado culpable, Smith enfrenta cadena perpetua. Hassett y Busch podrían pasar hasta cinco años de prisión por cada cargo de soborno y conspiración, acotó New York Post.

Three New York Police Department officers, one of them retired, were charged with running a yearslong bribery scheme. The officers funneled work to a tow truck company for kickbacks and sold car crash victims’ personal information, prosecutors say. https://t.co/5M7v3qTkZ8

— The New York Times (@nytimes) May 11, 2021