Empleada de gasolinera Citgo en Florida rescata a secuestrada que logró salir de vehículo

Una empleada de una gasolinera Citgo en Florida ayudó a una mujer a escapar de su secuestrador en medio de una parada en el negocio.

Medios locales reportaron el caso registrado este domingo por el que las autoridades buscan al sospechoso, identificado como Cody Jackson, de 32 años.

El hombre habría atacado a la víctima en la vivienda que compartían en Seffner y, seguidamente, la ató con cordones y la colocó en el asiento trasero del auto.

El presunto criminal condujo hasta la estación de gasolina a unas 75 millas al norte de la vivienda, y fue ahí que la mujer escapó del baúl y pidió ayuda a Rachel Craddock golpeando en el cubículo en el que esta se encontraba.

“Ella estaba golpeando diciendo, ‘¡ayúdame! ¡ayúdame! ¡ayúdame! ¡El me va a matar! ¡El está allí! ¡El está allí!’ Yo me apuré y abrí la puerta, y la halé y cerré la puerta”, narró la rescatista a Fox 13.

Luego, la empleada llamó a la Policía.

La víctima relató a News Channel 8 que tiene suerte de estar viva.

La mujer, que por miedo a su seguridad no reveló su identidad, indicó que conoce al atacante desde hacía aproximadamente un año y le permitió quedarse a vivir en su casa. Pero que en Día de las Madres, este la empezó a golpear sin razón aparente. No está clara la relación entre ambos.

“Me tiró al suelo y empezó a asfixiarme y a golpearme en la cara y luego me haló al interior de la casa”, declaró la víctima.

“Yo seguía llorando y le pedía que, por favor, parara de hacer eso y agarró un cable e intentó amarrar un cable alrededor mío, pero lo detuve. Pero él me tiró nuevamente al suelo y me asfixió otra vez con sus manos”, agregó.

Posteriormente, el hombre agarró un cordón y lo utilizó para amarrar a la mujer y forzarla a mantenerse en la parte trasera del vehículo. Luego de meterla al auto, se dirigió al condado Citrus al tiempo que la golpeaba al punto que la víctima casi queda inconsciente.

Sin embargo, esta pudo abrir la puerta del auto y salir corriendo a pedir ayuda en la gasolinera de Inverness.

Al día siguiente del hecho, la Oficina del Alguacil del Condado Hillsborough compartió una publicación en su cuenta oficial de Twitter con una imagen del sospechoso.

El sujeto, que escapó del Citgo cuando la víctima pedía ayuda a la empleada, enfrenta cargos de agresión física y secuestro.

#SHARE: #teamHCSO is searching for Cody Jackson (32) after he physically battered & kidnapped a victim on Sunday, April 9 in Seffner. The victim escaped at a Citrus County Citgo in Inverness. Jackson fled. If you know where he is, call us at 813-247-8200. pic.twitter.com/11fziKqNyO

— HCSO (@HCSOSheriff) May 10, 2021