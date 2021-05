En el trabajo podrían pedir a empleados que se pongan la vacuna COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Muchas personas se están preguntando si su jefe en su trabajo puede exigirles que se pongan la vacuna contra el COVID-19, y aunque muchos podrían considerar que esto es algo injusto y hasta ilegal, un abogado dice que los empleadores sí pueden hacerlo sin faltar a la ley.

Hay empresas que están tomando la iniciativa de pedirles a sus empleados que se pongan la vacuna, aunque no se los exige. Tal es el caso de la empresa Cleveland-Cliffs, Inc. Aún así, aunque no haya dicha exigencia, muchos empleados han dicho que sienten que no tienen otra opción.

Se espera que este conflicto no solamente se dé en la ya mencionada empresa, sino que es muy probable que ocurra en muchos otros lugares de trabajo, si no es que en todos.

Y es que un mismo empleado de Cleveland-Cliffs dijo que él no cree que tenga otra opción cuando se trata de ponerse la vacuna. Es decir que, aunque él no quiera, se siente forzado a hacerlo.

Y es que hay personas que tienen el temor de ser despedidos solamente por negarse a ponerse la vacuna.

“Sí. Los empleadores pueden exigir que sus empleados se vacunen. Específicamente, los empleadores privados”, dijo la abogada Jade Robinson al portal WLWT5

De hecho, esto ya pasó, un empleado de Cleveland-Cliffs dio a conocer que les enviaron un memorándum por un portavoz en el que les avisaron que las personas que no estén vacunadas no podrán regresar a la oficina. El memo también decía que la empresa esperaba que los trabajadores se vacunaran para que pudieran regresar a sus puestos.

El empleado que dio a conocer el memo dijo que, por la nota, temía que lo dejarán sin empleo si decidía no ponerse la vacuna. Ante esto, la abogada Robinson dijo que el memorándum también le pareció que era una orden para ponerse la vacuna.

Sin embargo, un portavoz de la empresa en cuestión dijo que no era así: “Esta comunicación interna habla por sí misma y, como se puede leer en el mensaje, no hay nada que pueda interpretarse ni remotamente como una amenaza de despedir a las personas que no están vacunadas. Dicho esto, por la seguridad de todos en la empresa, se espera que todos los empleados de Cleveland-Cliffs se vacunen”, dijo la directora de comunicaciones corporativas Patricia Persico.

Por otro lado, Robinson dio que quizá lo mejor es que las empresas se adapten a los empleados que eligen no vacunarse. Esto incluye el uso de mascarilla o el distanciamiento social.

La abogada también dijo que las empresas pueden pedirles a los trabajadores pruebas de que se vacunaron, aunque no pueden pedir información médica adicional.

Robinson dijo que los empleadores deberían recomendar encarecidamente la vacuna en lugar de exigirla, y que las empresas deben ser justas con cada persona y su situación específica.

También dijo que los empleadores deberían consultar con un asesor legal antes de implementar cualquier orden a todos los empleados, porque estas situaciones más bien se deben tratar caso por caso.

Por el lado de los trabajadores, la abogada dijo que necesitarían que les pasara algo –como que los despidan– para poder entablar acciones legales contra la empresa.

