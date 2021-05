Marjorie de Sousa: “Mi corazón está muy triste. Hoy me tocó decirte adiós… mi querido ángel”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Marjorie de Sousa es una de las celebridades que suele compartir a través de sus redes sociales no solo su trabajo sino también parte de su vida privada. Por eso no es de extrañarse que haya utilizado Instagram para despedirse de su fiel amigo y compañero. La venezolana llora la muerte del pequeño “Dolce”.

En la red social compartió un sentido mensaje al cual han respondido varias celebridades, que al igual que ella saben qué se siente cuando se pierde a una mascota, que más que eso se convierte en familia.

“Hoy mi corazón está muy triste. Hoy me tocó decirte adiós, me acompañaste hasta este tramo mi querido ángel de la guarda de cuatro patas. Fuiste siempre mi compañero, cuando peor estaba tu siempre me dabas tu amor. Hoy, en medio de una larga jornada de trabajo, me dejaste en el llamado y me tocó despedirme de ti”.

“No entiendo esto que llaman muerte, honestamente no la entiendo. Me diste lo mejor de ti durante 11 años y hoy ya no volveré a sentir tu nariz fría, tus ladridos cuando llegábamos a casa. Mati no podrá ver más tele contigo, tampoco le robarás sus juguetes para que persiga. Caramba, esto me duele mucho. Te amo y te amaré siempre mi bebé Dolce”.

“Hoy juegas con tus hermanitos Mussa y Moshy, mis ángeles por siempre. Esto se siente muy feo. 12 de Mayo 2021”, escribió la actriz y cantante como triste despedida.

La actriz Carmen Villalabos, que actualmente trabaja en las grabaciones de la nueva versión de “Café con Aroma de Mujer” le ha dedicado unas palabras a su amiga: “Ay hermosa lo siento mucho. Ellos son parte de nuestra familia y duele igual que cuando se nos va un ser querido. Un abrazo”. También, Carolina Perpetuo se une a su sufrimiento y la acompaña con este mensaje: “Es muy duro despedir a nuestros Amores Peludos que tan nobles son”.

Así también se manifestaron sus compañeros en la telenovela “La Desalmada”. Su protagonista el mexicano José Ron le dejó estas palabras: “Lo siento mucho Marjo”.

Aquí un video de Dolce junto al pequeño Mati, el cual acompañó con estas palabras: “Ellos siempre juntos, en equipo, amando incondicionalmente, hermanos. #Dolce #Mati los amo ♥️♥️ #mishijos 🥰🥰 por siempre tu mi ángel de cuatro patas”.

La prensa británica encuentra a la digna heredera de Diana de Gales y no es Meghan Markle