Vacunas anti-Covid: atletas primero, ciudadanos después

A falta de poco más de dos meses para que inicien los Juegos Olímpicos de Tokio, se comienza a tener un panorama más claro sobre las delegaciones que representarán a sus países en este evento. En Japón han manifestado que vacunarán a todos sus atletas que representarán al país, pero esta decisión ha generado un gran rechazo por parte de los ciudadanos japoneses.

Según la presidenta del comité organizador, Seiko Hashimoto, en el país asiático existe un convenio entre Pfizer, BioNTech y el Comité Olímpico Internacional (COI). El acuerdo establece que los atletas nipones recibirán sus respectivas vacunas anti-Covid por las empresas farmacéuticas señaladas anteriormente. Sin embargo, los ciudadanos de Japón han mostrado su descontento con relación a este tipo de privilegios que recibirán los deportistas antes que cualquier otro japonés que resida en el país.

Hashimoto tomó estas medidas como respuesta al lento proceso de inmunización llevando a cabo por las autoridades niponas. “Quiero crear un entorno en donde los atletas no se sientan mal o dubitativos sobre el hecho de ser vacunados (…) la campaña de vacunación nacional no va con muchos progresos”, expresó organizadora de los juegos.

"Seeing that athletes have been feeling tremendous fear and burden is absolutely heartbreaking."

"Seeing that athletes have been feeling tremendous fear and burden is absolutely heartbreaking." – Tokyo 2020 President Seiko Hashimoto on Olympic athletes being attacked online for wanting to compete in Tokyo despite the pandemic.

