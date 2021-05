Hombre apuñalado por un “conocido” al robarle bicicleta en parque del East Village de Nueva York

Un hombre fue apuñalado ayer antes de robarle su bicicleta eléctrica en Tompkins Square Park, East Village (NYC).

La víctima de 55 años estaba sentada en un banco en el parque alrededor de las 4:30 p.m. del jueves y se levantó cuando un hombre que conocía se le acercó, reportó New York Post. “Siéntate, no te vas”, gruñó el delincuente, antes de agarrar la bicicleta y apuñalar a la víctima, según las fuentes.

El atacante huyó en la bicicleta y se dirigió hacia el este por East 7th Street. Fue descrito como de piel oscura, 5’9 ″ y 180 libras, ojos y pantalones marrones y sombrero negro. No quedó claro en que circunstancias ambos se conocían.

La víctima fue llevada al Hospital Bellevue con una herida punzante en el área de la cadera / ingle izquierda y se esperaba que sobreviviera, dijo la policía.

No se han anunciado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Man stabbed, robbed of e-bike in Tompkins Square Park – New York Post. Back to the bad old days under Democratic leadership. https://t.co/aA4nmSzqM0

— Steve S. (@stevedoc22) May 13, 2021