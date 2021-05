Revelan que Alejandra Guzmán sacó de su testamento a Frida Sofía

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de que Frida Sofía denunciara públicamente a su abuelo Enrique Guzmán por supuestamente haberla tocado indebidamente cuando era niña, todo indica que esto orilló a que Alejandra Guzmán tomara la decisión de desheredarla.

O al menos así lo ha asegurado Pablo Moctezuma, padre de Frida, quien en el programa de TV Azteca ‘Ventaneando’ mencionó que la rockera quitó a la hija de ambos de su testamento.

“Me entero que Alejandra la quitó de la herencia y eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es el problema aquí; no son departamentos, no son coches”, contó.

A partir del minuto 02:20

En ese sentido, Pablo dijo desear que al menos por un momento la cantante se diera una oportunidad para acercarse a Frida porque nada le daría más gusto que se reconciliaran.

“Me encantaría que en verdad tomara un paso atrás y escuchara más lo que tiene que decir su hija. Sé que las dos se quieren. Ojalá pase esto rápido, no me gusta estar en medio, no me gusta que nadie sufra”, expresó.

Asimismo, el empresario no quitó el dedo del renglón y reiteró que le brindará todo su apoyo a su hija ahora que inició el proceso legal en contra de su abuelo materno, pero aclaró que no podía hablar más al respecto.

“No puedo comentar sobre eso porque se está haciendo todo un procedimiento que requiere para llevar a esto hasta las últimas consecuencias y no puedo hacer esos comentarios”, externó.

Y en otros temas, Moctezuma aprovechó el espacio para desmentir la acusación que recibió por parte del empresario Roberto Morales sobre un presunto fraude millonario y según él, todo se trata de una difamación.

“Si fuera verdad, yo me quedo calladito y ni modo. Mis socios en Estados Unidos me hablaron. No es la primera ocasión en que quiere hacerse el interesante y difamarme“, reveló.