Revelan que el papá de Frida Sofía tiene demanda millonaria en su contra

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un empresario de nombre Roberto Morales se presentó ante las cámaras de TV Azteca y aseguró en el programa ‘Ventaneando’ que Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, estaba siendo demandado por haberlo defraudado por más de $500,000 dólares

Roberto explica que Moctezuma lo estafó durante varios años desde 2007, dándole cheques sin fondos durante la compra de un restaurante en la Ciudad de México.

“Se presenta como cliente y comienza a platicar conmigo, que estaba interesado en comprarme el restaurante. En varias ocasiones me dio cheques sin fondos, tres o cuatro ocasiones, y me decía que lo esperara, que ya iba a fondear la cuenta. Hasta que después de mucho tiempo, pues me cansé”, contó el afectado.

Según las declaraciones de Morales, Pablo nunca le pagó el restaurante, por lo que decidió comenzar una demanda civil en su contra y descubrió que el papá de Frida no tenía ningún bien a su nombre.

“Trato de llevar las cosas a un embargo de propiedades, embargo de las cuentas, pero mis abogados se dieron cuenta que no tenía nada a su nombre, nada existe a su nombre, las cuentas no tenían fondos, las cuentas no eran de él, las acciones que me había dado en garantía del restaurante no eran de él, o sea, no tenía absolutamente nada”, dijo el empresario para el programa de espectáculos.

Desde ese momento, decidió demandarlo por fraude y señaló que así se enteró de que él no era el único defraudado por el ex de Alejandra Guzmán, así que asegura no descansará hasta hacer que le devuelva los más de $500,000 dólares que le debe.

“Yo no soy el único defraudado, un ejemplo: me compra a mí el restaurante y no me lo paga. Luego vende el restaurante cuatro veces a cuatro inversionistas más, en donde tampoco les puede cumplir. Mis abogados están llevando procesos de los cuales no prescriben, para ver cuál es la forma en la cual podemos, de alguna manera, recuperar lo que nos afectó en su momento”, reveló.

Tal parece que los escándalos en la familia de Frida Sofía no paran. Ahora es su papá, quien enfrentaría problemas con la ley tras ser acusado de fraude millonario, además, no sería la primera vez que es acusado de cometer fraude, pues en 2012 fue arrestado por las mismas acusaciones.