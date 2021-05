Adolescente robó un auto con bebé adentro en Nueva Jersey

Un adolescente robó un automóvil con un niño pequeño adentro en Nueva Jersey y tras ser atrapado fue acusado de secuestro y varios otros cargos, dijeron las autoridades ayer.

El joven de 16 años tomó el auto alrededor de las 11:30 p.m. el jueves en una casa de Roselle, poco después de que el propietario del vehículo llegara allí, según la Oficina del Fiscal del Condado Union. El propietario estaba trayendo artículos del automóvil a la casa cuando ocurrió el robo, y no está claro si el adolescente sabía que el niño de 2 años estaba a bordo.

La policía de Roselle pronto localizó el vehículo y comenzó una persecución que se dirigió a la vecina ciudad Elizabeth. El adolescente rápidamente fue capturado allí después de una breve persecución a pie, y el bebé fue encontrado ileso en una acera en Roselle y se reunió con su familia poco tiempo después.

El adolescente, cuyo nombre no fue revelado, quedó detenido en un centro judicial juvenil a la espera de una audiencia. Fue acusado de secuestro, puesta en peligro de menores, robo de vehículos motorizados y elusión, reportó Fox News.

Authorities say a teenage boy who stole a car with a toddler inside has been charged with kidnapping and numerous other counts.​ https://t.co/sYu4e9l5ou

— FOX 29 (@FOX29philly) May 15, 2021