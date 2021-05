Zidane no seguiría en el Real Madrid y sus jugadores ya conocen su decisión

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Los días de Zinedine Zidane en el Real Madrid estarían contados y son exactamente ocho, al menos en competencia, porque el entrenador francés ya le habría comunicado a sus jugadores que su ciclo terminó, antes que los rumores crezcan más de lo debido.

El periodista Fernando Burgos dio la exclusiva en Onda Cero y el diario Marca fue más específico sobre la comunicación del entrenador de la Casa Blanca. “Esa reunión con la plantilla se produjo el sábado pasado, tras la eliminación ante el Chelsea, en vísperas del duelo de Liga ante el Sevilla”, publicó el diario en una nota.

Esta información salió justo después de las declaraciones de Zidane – previo al duelo liguero frente al Athletic Club este domingo – en las que de nuevo regateó a la prensa sobre su fututo, pero que dejó cosas perfectamente interpretables.

“Es muy aburrida esta respuesta. La verdad es que quedan dos partidos. No sé qué va a pasar. Puede ocurrir de todo. Esto es el Real Madrid. No me veo más allá del día a día. Piensan que lo dejo porque me quito responsabilidad porque se complican las cosas. No es así. Yo lo que hago, lo hago a tope. Llega un momento en el que hay que cambiar porque es bueno para todo. Hay momentos en los que tienes que estar y otros en los que te tienes que ir por el bien de todos”, dijo el entrenador.

De confirmarse la salida del mago Zizou, dejará al Real Madrid con 11 o 12 títulos. Todavía lucha por levantar su tercera Liga Española (2017 y 2020).

3 UEFA Champions League

2 Ligas Españolas

2 Supercopas de Europa

2 Mundiales de Clubes

2 Supercopas de España

La primera vez que Zidane se marchó de la dirección técnica del Real Madrid fue en 2018, semanas después de ganar la tercera Champions League corrida.

9⃣🏆✨ ¡Hoy se cumplen 19 años de la Novena!#RealFootball pic.twitter.com/fOViJit6Bs — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 15, 2021

