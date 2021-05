Horror en Arizona: una madre mató a sus hijos de 7 y 9 años porque “escuchó voces”

Una mamá de Arizona fue acusada del asesinato de sus dos hijos. Las autoridades revelaron que la mujer les dijo que “había escuchado voces” que le ordenaron matarlos.

Yui Inoue de 40 años fue arrestada por asesinato en primer grado en Tempe, Arizona, tras la muerte de su hija de 9 años y su hijo de 7 años, reportó Arizona Central el domingo.

The suspect in yesterday’s double homicide of two young children has been identified as their mother, Yui Inoue. She has been charged with two counts of first degree murder. We grieve for the family and all responders dealing with the emotional trauma of this tragic incident. pic.twitter.com/LZFUXuFX8J

— Tempe Police (@TempePolice) May 16, 2021