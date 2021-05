MLS de lujo: vacunación gratuita y lleno total en el partido entre Atlanta United y Montreal Impact

Este sábado se enfrentaron Atlanta United y CF Montreal en el Mercedes Benz Stadium, por la fecha seis de la MLS. Fue un partido especial: el conjunto de casa abrió las puertas de su recinto para recibir a más de la mitad del público que puede albergar el estadio (más de 70,000 espectadores). Además de ello, Atlanta puso a disposición de sus fanáticos dos puestos de vacunación contra la COVID-19, para aquel que desease, sin costo adicional.

Mercedes-Benz to give out COVID-19 vaccinations ahead of Atlanta United game https://t.co/lBrOOwGxK3

40,116 personas asistieron al Mercedes Benz Stadium. Y para todas ellas se habilitó un lugar de vacunación dentro del estadio. Bastaba con mostrar el ticket del partido para recibir la primera o la segunda dosis de la vacuna de Pfizer desde minutos ants del partido hasta el mediotiempo del mismo.

Mientras que para aquellas personas que no necesariamente estuvieron dentro del recinto, pero que quizás sí pasaron por la zona, estuvo habilitado otro puesto de vacunación que ofreció los mismos beneficios del primero. Sin costo ni requerimientos especiales.

Primero, los 40,116 fanáticos que asistieron al Mercedes Benz Stadium acumularon la mayor cantidad de personas presentes en un partido de fútbol desde 2020. Por un día, Atlanta nos mostró cómo era la vida -y el fútbol- antes de la pandemia del COVID-19.

40,116 fans in the house for Atlanta United vs CF Montreal.

Un día especial tenía que terminar de forma especial. Atlanta United ganó el partido en el cuarto minuto de adición (90+4′), con un cabezazo que hizo estallar la grada.

When you score an injury-time winner in front of the largest crowd in the world since the start of the pandemic

Marcelino Moreno wins it in front of 40,116 fans at Atlanta United 😮pic.twitter.com/QSXQtUm2Tb

— B/R Football (@brfootball) May 16, 2021