Bomberos controlan incendio forestal al sur de New Jersey que ha consumido 617 acres

El pasado domingo 16 de mayo, alrededor de las 16 horas (tiempo local), se registró un fuerte incendio forestal al sur de New Jersey, el cual, hasta este lunes por la tarde, ha podido ser controlado en un 75%, según información oficial de las autoridades.

También, se ha dado a conocer que el incendio ha consumido cerca de 617 acres de tierra que se divide entre los condados de Ocean y Burlington.

WILDFIRE: About 900 acres are burning near Ballinger Creek. At 8pm, officials reported fire was zero percent contained. No injuries reported. Structure protection is in place to protect any threatened homes. Cause still under investigation @6abc https://t.co/AHJ0xro1H8 pic.twitter.com/7KLgzCPG5S

— Jaclyn Lee (@JaclynLeeTV) May 17, 2021