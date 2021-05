Abuso de poder: magnate chino compró equipo de fútbol para que juegue su hijo de más de 120 kilos

He-Shihua, millonario chino, compró al equipo Zibo Cuju de la segunda división de su país para cumplir un objetivo: que su hijo juegue fútbol profesional al igual que él. No porque tengan condiciones o estén listos para ello, sino porque simplemente es el dueño y se hace lo que él ordene. Así funciona este club chino y por ello se hizo viral.

La imagen más viral es una en la que el hijo del dueño se encuentra cobrando un tiro de esquina. ¿Por qué? Se nota claramente que tiene sobrepeso, por lo que no posee las condiciones óptimas para jugar al fútbol. Según los reportes, su hijo pesa 126 kilos.

Ese no ha sido el único capricho del dueño. Él mismo ingresó como la camiseta “10” como suplente en un partido días atrás. Sin duda, se divierte y hace lo que quiere con su equipo, sin medir las consecuencias negativas que deportivamente padece el conjunto: va último en zona de descenso a tercera división. El poder del dinero en su máxima expresión.

The power of Money

Shihua a 35-year-old Chinese Businessman and principle sharedholder of Zibo Cuju FC, A CL1(2nd-division) football club in China made the headlines globally when he got subbed on in the dying minutes of a league match a few days ago, Shihua came pic.twitter.com/dbOSxpCaqN

— Boom Radio NG (@BoomRadioNG1) May 18, 2021