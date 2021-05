Bella Hadid genera controversia tras mostrar su apoyo a Palestina

La supermodelo estadounidense Bella Hadid salió en defensa del pueblo de Palestina al acudir a una protesta realizada en Nueva York, Estados Unidos, donde fue captada con la bandera de dicha nación y utilizando el tradicional pañuelo palestino.

Asimismo, usó sus redes sociales para manifestarse a favor del reconocimiento de Palestina como una nación soberana a través de varios mensajes que ha publicado en Instagram.

“La forma en que se siente mi corazón. Estar tan cerca de tantos palestino hermosos, inteligentes, respetuosos, cariñosos, amables y generosos en un mismo lugar, me siento completa. Somos una etnia rara. Por la libertad de Palestina hasta que Palestina sea libre”, dice una de sus polémicas publicaciones.

Y es que con tantos seguidores alrededor del mundo parecía evidente que los post de Hadid iban a tener repercusión. Tanto que estas han provocado que Israel criticara las acciones de la modelo por su respaldo a los palestinos en el conflicto armado y la situación de violencia que se vive en la Franja de Gaza.

“Esto no debería ser un problema palestino-israelí. Debería ser un problema humano. Debería darte vergüenza”, tuiteó el equipo de Diplomacia Digital, del Ministerio de Asuntos Extranjeros israelí adjuntando una imagen de un Instagram Live de Bella en la marcha del pasado 15 de mayo.

When celebrities like @BellaHadid advocate for throwing Jews into the sea, they are advocating for the elimination of the Jewish State.

This shouldn't be an Israeli-Palestinian issue. This should be a human issue.

Shame on you.#IsraelUnderAttack pic.twitter.com/PJQHT90cNy

— Israel ישראל (@Israel) May 16, 2021