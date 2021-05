Estados Unidos arrasa en la lista de equipos deportivos más valiosos del mundo

El Covid-19 ha golpeado las cuentas bancarias de las más grandes franquicias deportivas a nivel mundial. La pandemia del Coronavirus ha representado un gran reto desde el punto de vista económico con el objetivo de mantener a las grandes instituciones deportivas. En este sentido, se reveló que siete equipos estadounidenses forman parte de las diez franquicias mejores valoradas en el mundo. Los Dallas Cowboys, de la NFL, superaron a instituciones europeas como el FC Barcelona, Real Madrid y Bayern Múnich.

En el marco de un informe difundido por la revista Forbes se mostró la lista de franquicias deportivas que mantienen un rango privilegiado en cuanto a su valor. Lo más resaltante que se muestra, en primera instancia, es que siete de las diez instituciones son norteamericanas.

El equipo que marca el ritmo económico en el mundo son los Dallas Cowboys. La franquicia del empresario estadounidense, Jerry Jones, mantiene un valor de $5.7 mil millones de dólares. Por otra parte, los New York Yankees ocupan la segunda posición al lograr establecerse con $5.2 mil millones de dólares. Finalmente, los New York Knicks mantienen un valor de $5 mil millones de dólares.

Sin embargo, hay algo que llama poderosamente la atención. Pese a los embates de la pandemia, la revista Forbes aseguró que en promedio el valor de las instituciones ha aumentado. “El valor promedio de los 50 equipos deportivos más valiosos ha aumentado un 9,9% con respecto al año pasado”.

Esta disciplina quedó un poco rezagada en esta lista. Recién en la cuarta posición aparece el FC Barcelona con $4.76 mil millones de dólares, seguidos muy de cerca por el Real Madrid con $4.75 mil millones de dólares. Al final del top diez del ranking aparece el conjunto del Bayern Múnich un valor de $4.21 mil millones de dólares.

