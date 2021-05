Logan Paul no para de burlarse de Floyd Mayweather

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Falta menos de un mes para que se lleve a cabo una de las peleas que está generando un gran furor mediático a través de las redes sociales. Logan Paul y Floyd Mayweather se enfrentaran el próximo 6 de junio en Miami. En la previa de este gran evento, Logan se ha encargado de calentar el clima días antes del combate. En este sentido, el famoso youtuber emitió unas burlonas declaraciones en las que hace alusión a la edad de “Money” tildándolo de abuelo.

come watch me beat Floyd Mayweather in Miami on June 6th… tickets now on sale:https://t.co/pQVqkPT11T pic.twitter.com/KIjNyQAp5i — Logan Paul (@LoganPaul) May 14, 2021

En el marco de una entrevista para Sky Sports, Logan emitió unas declaraciones en la considera que su pelea contra Mayweather es un evento de gran importancia en su vida y que saldrá sin presiones al cuadrilátero. “Esta pelea significa mucho para mis fanáticos, para mi familia, para todos los que miraron y pensaron que no podía hacer algo en la vida. No tengo nada que perder. Literalmente, no tengo nada que perder”, aseguró el influencer.

En este sentido, la celebridad de las redes sociales considera que Floyd tiene toda la presión en sus hombros. Paul explicó que ambos se juegan prestigios muy distintos y no desperdició la oportunidad para arremeter contra la edad de su contendiente. “Esa es la energía con la que voy a entrar. Entonces, ¿qué hay cuando tienes a un tipo entrando en el ring con esa energía? ¿Y un tipo que tiene todo que perder? Es un abuelo (Mayweather). Estoy nervioso por él”, sentenció.

Logan Paul hizo esa referencia luego de que Mayweather, de 44 años de edad, se convirtió en abuelo en los últimos meses. El influencer tiene 18 años menos que su contendiente y de esto se sostiene para burlarse del experimentado boxeador. Bajo estas circunstancias se continúa calentando el evento a falta de semanas para que se realice. Evidentemente, estos dimes y diretes continuarán en los próximos días luego de que la última vez que se vieron las caras, todo terminó en una pequeña gresca entre ambos.

Floyd Mayweather Jr hace un mes con tan solo 43 años, es abuelo por primera vez y le regaló a su nieto un reloj de diamantes incrustados valorado nada más y nada menos, en 45.000 dólares. Ese nieto tiene la mayor suerte del mundo. pic.twitter.com/0AgBz2Rtqc — MARVELOUS EPIC MAN (@TheRealIkerman) February 20, 2021

De la NFL al boxeo

En la cartelera del 6 de junio está previsto que se inicie un nuevo pugilista en la disciplina. Para esa noche, un ex jugador de fútbol americano debutará en los cuadriláteros. Se trata de Chad ‘Ochocinco’ Johnson, quién se pondrá los guantes por primera vez e intentará dar la talla en Miami. Hasta los momentos no se conoce oficialmente el rival que se le plantará al frente del ex wide receiver.