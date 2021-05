Alcalde explica reglas para los ‘full’ vacunados que ahora dejarán de usar máscaras en la ciudad de Nueva York

“Libertad, libertad y libertad”. Así describió el alcalde Bill de Blasio la acción de vacunarse y poder disfrutar de las nuevas guías de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) que permiten a los ‘full’ vacunados dejar de usar máscaras, aunque advirtió que los neoyorquinos todavía tendrán que seguir varias reglas.

Las nuevas guías de los CDC entran en vigor desde este miércoles en la ciudad de Nueva York, pero el mandatario explicó que aquéllos que estén completamente inmunizados tendrán que seguir usando los tapabocas en las siguientes situaciones: Si está en una escuela, en el Subway (todo el transporte público), en un hospital, en un centro de cuidado de ancianos y en las oficinas del Gobierno municipal.

“Hay muchas preguntas sobre estas nuevas guías, y eso es normal, y se lo explicamos para hacerlo simple porque la verdad que no es un asunto complicado… el punto principal es que si está vacunado tendrá más libertad, y punto. Y si no lo está, lo mejor es que vaya y se vacune”, dijo De Blasio.

Y en un consejo personal y directo a los neoyorquinos, el alcalde expresó: “Si está full vacunado y está en el interior de un lugar, pero no está seguro si el resto de las personas está vacunado, yo le aconsejo que debería seguir usando su máscara”.

